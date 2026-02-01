باكيتا في فلامنغو.. هروب من ضغوط إنكلترا إلى حلم مونديال 2026

- عاد لوكاس باكيتا إلى فلامنغو بعد فترة مضطربة في أوروبا، حيث انتقل من ويستهام يونايتد مقابل 35.8 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2028، بعد تبرئته من اتهامات التلاعب بنتائج المباريات. - استقبلت جماهير فلامنغو باكيتا بحفاوة، وعبّر عن استعداده للتضحية من أجل النادي، رافضًا عروضًا من أندية إنجليزية كبرى مثل توتنهام وتشلسي. - حاول ويستهام الاحتفاظ بباكيتا، لكنه كان مصممًا على العودة للبرازيل لحجز مكان في تشكيلة كارلو أنشيلوتي لكأس العالم 2026.

حظي اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا (28 عاماً) بعودة مؤثرة إلى موطنه بعدما التحق بصفوف ناديه السابق فلامنغو قادماً من ويستهام يونايتد الإنكليزي مقابل 35.8 مليون جنيه إسترليني، ستُدفع على مراحل وأقساط حتى عام 2028، وذلك بعد رحلة في القارة الأوروبية العجوز اتسمت بالكثير من الاضطرابات واللحظات المثيرة وحتى العروض القوية من أندية كانت تؤمن به وترغب في ضمّه.

وغاب اللاعب البرازيلي الدولي عن آخر ثلاث مباريات لويستهام بسبب إصابة طفيفة في الظهر، وذلك بعدما أعرب عن رغبته في العودة إلى موطنه، إثر شعوره بصعوبة في استمرار حياته المهنية في إنكلترا بعد خوضه معركة قانونية طويلة الأمد من جراء اتهامات التلاعب بنتائج المباريات من قبل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، قبل تبرئته لاحقاً من قبل لجنة تأديبية مستقلة الصيف الماضي. لكن إصراره على ترك ملعب لندن ازداد مع افتتاح باب الانتقالات الشتوي في يناير/ كانون الثاني الجاري.

ووصل باكيتا إلى ريو دي جانيرو يوم الخميس الماضي، وكان باستقباله حشود غفيرة من المشجعين، وشارك يوم الجمعة في وقتٍ متأخرٍ كلمات مؤثرة على حسابه في إنستغرام، بعد العودة إلى ملعب ماراكانا، إثر خروجه من هناك قبل سنوات تقريباً، إذ قال في هذا الصدد: "وُلدتُ لأحبك، ولن يفرقنا شيء. سأضحي بكلّ شيء في هذه الحياة لأكون معك الأمور المجنونة التي فعلتها، والحب الذي تركته ورائي، والكثير مما فقدته، لكنني لم أتخلَّ عنك قَطّ. قد ينتقدني الكثيرون، لكن لن يفهمني أحد، لأن مشجعي فلامنغو فقط هم من يستطيعون فهمي. نحبك يا فلامنغو، شكراً للرب على هذه اللحظة الفريدة في حياتي!".

ونشر نادي فلامنغو بدوره تحية خاصة للاعب خط وسطه الجديد، وهي عبارة عن مجموعة من اللقطات التي التُقطت خلال مسيرته في فرق الشباب والفريق الأول بالنادي، وأورد كذلك عبارات قال فيها: "فلامنغو بحاجة إليك أيضاً يا لوكاس باكيتا! الحمد لله أنك عدت!". وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت رغبة باكيتا في العودة إلى ناديه الذي نشأ فيه شديدة، لدرجة أنّه أكد رفضه عروضاً من فريقين عملاقين في الدوري الإنكليزي الممتاز، ليقول لقناة فلامنغو التلفزيونية يوم الجمعة: "اتصل بي توتنهام، وكذلك تشلسي أيضاً، والمثير للدهشة أن تاتا (وكيل أعماله) كلمني بحماسة، وقال: تشلسي سيقدم عرضاً، لكنني أجبته: حسناً، ماذا عن فلامنغو؟ فقال: هل أنت جاد؟".

في تلك اللحظة، ردّ باكيتا على وكيل أعماله، قائلاً: "نعم، لا يهمني ذلك. أريد سماع خبر عن فلامنغو"، وهكذا انتهى الأمر، ليعود باكيتا إلى موطنه بعدما كان قريباً في صيف عام 2023 من الانتقال إلى مانشستر سيتي، حين قدّم بطل الدوري الإنكليزي الممتاز عرضاً بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني، لكن التعقيدات المحيطة بادعاءات التلاعب بنتائج المباريات أدّت إلى إجهاض الصفقة المحتملة.

وحاول ويستهام خلال الأيام الأخيرة الإبقاء على لاعب ميلان السابق في صفوفه لإكمال ما تبقى من الموسم الحالي على سبيل الإعارة بهدف المساعدة على البقاء في "البريمييرليغ"، لكن ذلك لم يحصل بسبب رغبة اللاعب في ترك إنكلترا، خصوصاً أنّه يتطلع إلى حجز مكانٍ أساسي في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي التي ستخوض غمار كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.