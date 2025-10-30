باكياو يتحدى مايويذر لإعادة نزال تاريخي في الملاكمة

- ماني باكياو يتحدى فلويد مايويذر لإعادة المواجهة التاريخية بعد 10 سنوات، معبراً عن استعداده للمفاوضات المباشرة، ومؤكداً على رغبة الجماهير في مشاهدة النزال مرة أخرى. - صحيفة ذا صن تكشف عن جهود نتفليكس لإقناع مايويذر بالمواجهة، مشيرة إلى الأرباح الضخمة التي حققتها المواجهة الأولى، وتأكيد باكياو على استعداده البدني والنفسي بعد تعافيه من الإصابة. - مايويذر، الذي اعتزل في 2017، يواجه تهديداً لسجله الخالي من الهزائم، بينما يحافظ باكياو على لياقته ويشرف على نادي ملاكمة في بلاده، مما يزيد من حماس النزال المرتقب.

وجه المُلاكم الفيليبيني ماني باكياو (46 عاماً)، تحدياً مباشراً إلى غريمه التاريخي الأميركي فلويد مايويذر، من أجل إعادة المواجهة التاريخية، بعدما كشف أنه مستعد لإجراء مفاوضات مباشرة، لتتمكن الجماهير المحبة لرياضة "الفن النبيل" من مشاهدة نزال آخر، بعد مرور 10 سنوات على اللقاء الشهير الذي جمع بينهما.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، الأربعاء، أن منصة نتفليكس تعمل على إقناع فلويد مايويذر بالموافقة على مواجهة ماني باكياو الذي أظهر التحدي قائلاً: "جاهز من الآن للعب ضد الأميركي، وسعيد للغاية لأنني ألمس رغبة كبيرة لدى الجماهير الرياضية بإعادة المواجهة التاريخية، التي جمعت بيننا في عام 2015، ولا يوجد لديّ شيء أخسره حالياً، بعدما تقدمت في السن".

وأوضحت الصحيفة أن المواجهة الأولى التي جمعت بين ماني باكياو وغريمه فلويد مايويذر، حققت أرباحاً مالية ضخمة، تُقدر بنحو نصف مليار جنيه إسترليني، لكن المنظمين حينها وجدوا صعوبة في إعادة النزال بينهما، لأن الملاكم الفيليبيني اشتكى من تمزق في عضلة كتفه، لكنه كشف في تصريحاته الأخيرة: "لقد كنت متحمساً حينها للغاية، لكن للأسف خضعت لعملية جراحية، ولم أنجح في تجهيز نفسي، إلا أنني الآن مستعد، وسأعود إلى الحلبة مرة أخرى ضده، حتى أثبت للجميع أنني لا أخشاه".

وتابعت أن فلويد مايويذر اعتزل في عام 2017، ويعمل على خوض المواجهات الاستعراضية، التي تدر له الأرباح المالية، لكن مواجهة ماني باكياو تعني الكثير، لأن سجله الخالي من الهزائم (50 فوزاً) مهدد للغاية، خاصة أن منافسه الفيليبيني خضع لفترة إعداد قاسية، وحافظ على لياقته البدنية، كونه يملك نادياً خاصاً في بلاده، يشرف على تعليم المواهب الشابة رياضة الملاكمة، الأمر الذي سيشعل النزال المنتظر.

وختمت أن ماني باكياو عاد بعد غياب دام أربع سنوات، وخاض مواجهة في شهر يوليو/ تموز الماضي، ضد ماريو باريوس، لكن النزال انتهى بالتعادل بقرار من الحكام، إلا أن كل شيء سيكون مختلفاً هذه المرة، خاصة أنه قال: "أنا مقاتل ولن أتهرب من أحد، ولديّ القدرة على مواجهة أي ملاكم، وأريد من فلويد مايويذر الموافقة على العرض، الذي قدمته له منصة نتفيلكس، حتى نواجه بعضنا في لاس فيغاس العام المقبل".