بافليديس ماكينة الأهداف اليونانية في بنفيكا يقتحم نادي الكبار

لندن

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
24 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:33 (توقيت القدس)
بافليديس شارك في 15 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 14 هدفاً (العربي الجديد/Getty)
بافليديس شارك في 15 مباراة هذا الموسم، (العربي الجديد/Getty)
- فانجيليس بافليديس، مهاجم بنفيكا، يبرز في عام 2025 بتسجيله 43 هدفًا، مما يجعله منافسًا قويًا لمبابي وكين، ويضعه في مقارنة مع أسطورة بنفيكا أوزيبيو.
- بنفيكا يعيش فترة مميزة، حيث لم يُهزم في آخر تسع مباريات، ويستعد لمواجهة سبورتينغ براغا في 28 ديسمبر، مما يمنح بافليديس فرصة لزيادة أهدافه.
- بافليديس، الذي يمتد عقده حتى 2029، يُعتبر مرشحًا ليكون الصفقة الكبرى المقبلة، مع قيمته السوقية المقدرة بـ35 مليون يورو، ويستعد لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال.

يعتبر الهداف اليوناني لنادي بنفيكا، البرتغالي فانجيليس بافليديس (27 عاماً) اللاعب الوحيد في أوروبا، الذي نجح في مجاراة الإيقاع التهديفي في العام 2025، أمام عملاقين بحجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجّل 59 هدفاً في 58 مباراة مع ريال مدريد الإسباني (عادل رقم كريستيانو رونالدو القياسي عام 2013)، والإنكليزي هاري كين، صاحب الـ48 هدفاً مع بايرن ميونخ الألماني.

وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الثلاثاء، فمع هدفه الأخير من ركلة جزاء أمام فاماليكاو (1-0) في الدوري، رفع بافليديس رصيده إلى 43 هدفاً خلال عام 2025، كلها بقميص بنفيكا وفي مختلف المسابقات، دون احتساب المباريات الدولية. ويعيش بنفيكا فترة مميزة، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر تسع مباريات بجميع البطولات، ولم تستقبل شباكه سوى أربعة أهداف فقط.

ولا تزال أمام المهاجم اليوناني فرصة أخيرة لزيادة غلته التهديفية، قبل نهاية العام، إذ يخوض بنفيكا مواجهة قوية في الدوري البرتغالي يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري أمام سبورتينغ براغا. وتضع هذه الأرقام بافليديس في مقارنة مباشرة مع أسطورة بنفيكا التاريخية أوزيبيو دي سلفا فيريرا، الذي سجل 53 هدفاً في عام 1964، و43 هدفاً في عام 1965، وهو الرقم ذاته، الذي وصل إليه المهاجم اليوناني هذا العام. وخلال 2025، خاض بافيلديس 70 مباراة، سجل خلالها 43 هدفاً، إضافة إلى 14 تمريرة حاسمة.

هاري كين يقدم مستويات مميزة مع بايرن، 6 ديسمبر 2025 (Getty)
هاري كين يسطع مجدداً بهاتريك ويدخل قائمة تاريخية في البوندسليغا

وفي موسم 2025-2026، واصل بافيلديس تألقه، إذ شارك في 15 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً، ليتصدر ترتيب الهدافين، رافعاً حصيلته الإجمالية مع بنفيكا إلى 50 هدفاً في 86 مباراة، وذلك في موسمه الثاني مع النادي البرتغالي. ويمتد عقد بافيلديس مع بنفيكا حتى عام 2029، فيما تُقدّر قيمته السوقية بـ35 مليون يورو، وفق موقع ترانسفير ماركت، ما يجعله مرشحاً ليكون الصفقة الكبرى المقبلة للنادي في صيف 2026. ويُذكر أن بنفيكا سيكون المنافس الأخير لريال مدريد في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، في مباراة مرتقبة تقام يوم 28 يناير/ كانون الثاني المقبل في لشبونة، إذ ينتظر بافيلديس اختبارٌ جديدٌ أمام العملاق الإسباني.

