بافليديس ماكينة الأهداف اليونانية في بنفيكا يقتحم نادي الكبار

يعتبر الهداف اليوناني لنادي بنفيكا، البرتغالي فانجيليس بافليديس (27 عاماً) اللاعب الوحيد في أوروبا، الذي نجح في مجاراة الإيقاع التهديفي في العام 2025، أمام عملاقين بحجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجّل 59 هدفاً في 58 مباراة مع ريال مدريد الإسباني (عادل رقم كريستيانو رونالدو القياسي عام 2013)، والإنكليزي هاري كين، صاحب الـ48 هدفاً مع بايرن ميونخ الألماني.

وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الثلاثاء، فمع هدفه الأخير من ركلة جزاء أمام فاماليكاو (1-0) في الدوري، رفع بافليديس رصيده إلى 43 هدفاً خلال عام 2025، كلها بقميص بنفيكا وفي مختلف المسابقات، دون احتساب المباريات الدولية. ويعيش بنفيكا فترة مميزة، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر تسع مباريات بجميع البطولات، ولم تستقبل شباكه سوى أربعة أهداف فقط.

ولا تزال أمام المهاجم اليوناني فرصة أخيرة لزيادة غلته التهديفية، قبل نهاية العام، إذ يخوض بنفيكا مواجهة قوية في الدوري البرتغالي يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري أمام سبورتينغ براغا. وتضع هذه الأرقام بافليديس في مقارنة مباشرة مع أسطورة بنفيكا التاريخية أوزيبيو دي سلفا فيريرا، الذي سجل 53 هدفاً في عام 1964، و43 هدفاً في عام 1965، وهو الرقم ذاته، الذي وصل إليه المهاجم اليوناني هذا العام. وخلال 2025، خاض بافيلديس 70 مباراة، سجل خلالها 43 هدفاً، إضافة إلى 14 تمريرة حاسمة.

وفي موسم 2025-2026، واصل بافيلديس تألقه، إذ شارك في 15 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً، ليتصدر ترتيب الهدافين، رافعاً حصيلته الإجمالية مع بنفيكا إلى 50 هدفاً في 86 مباراة، وذلك في موسمه الثاني مع النادي البرتغالي. ويمتد عقد بافيلديس مع بنفيكا حتى عام 2029، فيما تُقدّر قيمته السوقية بـ35 مليون يورو، وفق موقع ترانسفير ماركت، ما يجعله مرشحاً ليكون الصفقة الكبرى المقبلة للنادي في صيف 2026. ويُذكر أن بنفيكا سيكون المنافس الأخير لريال مدريد في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، في مباراة مرتقبة تقام يوم 28 يناير/ كانون الثاني المقبل في لشبونة، إذ ينتظر بافيلديس اختبارٌ جديدٌ أمام العملاق الإسباني.