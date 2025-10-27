باعوف من النجومية في مونديال الشباب إلى حماية دفاع المغرب

الرباط

العربي الجديد

27 أكتوبر 2025
إسماعيل باعوف مع منتخب المغرب في ملعب إلياس فيغويراوا، 15 أكتوبر 2025 (Getty)
إسماعيل باعوف مع منتخب المغرب في ملعب إلياس فيغويراوا، 15 أكتوبر 2025 (Getty)
أعلن نادي كامبور، المنافس في الدرجة الهولندية الثانية، عن استدعاء لاعبه إسماعيل باعوف (19 سنة) إلى منتخب المغرب الأول بشكل رسمي، لكي يكون أحد أبرز المدافعين في الخط الخلفي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

وكان مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي يبحث منذ فترة عن لاعب قلب دفاع لتعويض غياب مدافع نادي كريستال بالاس الإنكليزي شادي رياض، وقائد نادي السد القطري رومان سايس، المصابين، وبعد الظهور المُميز لمنتخب المغرب في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة التي تُوج فيها باللقب، لفت المدافع إسماعيل باعوف الأنظار وأصبح مطلباً للمدرب الركراكي منذ ذلك الحين. 

ووافق نادي كامبور على طلب الاتحاد المغربي لكرة القدم، وسيُسرح اللاعب باعوف خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ليُشارك في تحضيرات منتخب المغرب الأول لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ومن المتوقع أن يلعب باعوف إلى جانب نجم خط دفاع منتخب "أسود الأطلس" ولاعب فريق مرسيليا الفرنسي، نايف أكرد. 

عبر والد باعوف عن فخره بما فعله نجله في مونديال الشباب (العربي الجديد/إكس/Getty)
التحديثات الحية

والد باعوف لـ"العربي الجديد": هذه نصيحتي لشباب المغرب بعد المونديال

وحضر باعوف في مدرجات ملعب مانديماكرز لتشجيع زملائه في المباراة ضد مضيفه آر كي سي فالفيك في الجولة الـ13 من الدوري والتي خسرها (4-2)، مساء يوم الجمعة الفائت، وحظي باستقبال حافل من اللاعبين وجميع أفراد الطاقم الفني لكامبور في ملعب كووي، صباح الاثنين، عقب عودته من المغرب إثر استقبال شعبي للاعبي المنتخب في العاصمة الرباط بعد حفل ترأسه ولي عهد المغرب مولاي الحسن. 

وخاض باعوف خمس مباريات أساسياً مع كامبور هذا الموسم قبل سفره إلى تشيلي لخوض العرس العالمي، وسجل هدفاً في المباراة الافتتاحية للموسم في مرمى فينلو (3-1)، ثم سجل هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الجولة الثانية أمام فيليم تيلبورغ (2-2)، وانضم باعوف إلى صفوف كامبور هذا الصيف قادماً من أندرلخت البلجيكي، حيث لعب مع فريقه تحت 23 عاماً لثلاثة مواسم.

