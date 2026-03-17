باستوني يقترب من برشلونة الإسباني وهذه تفاصيل الصفقة القوية

- يقترب نادي برشلونة من التعاقد مع المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني من إنتر ميلان، حيث يُعتبر إضافة قوية للفريق ومدربه هانسي فليك، مع إعطاء اللاعب الأولوية للانتقال إلى النادي الكتالوني. - يسعى برشلونة لتخفيض قيمة الصفقة من 80 مليون يورو إلى 50 مليون يورو، حيث وافق باستوني على مغادرة إنتر ميلان، بينما لا يمانع النادي الكتالوني في دفع راتب اللاعب البالغ خمسة ملايين يورو. - التقى المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو، وكيل باستوني وحصل على موافقة شفهية، مما يجعل انتقاله إلى برشلونة مسألة وقت فقط.

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة قلب الدفاع الإيطالي، أليساندرو باستوني (26 سنة)، الذي يُعد من أبرز المدافعين الإيطاليين ولاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة ستكون قوية جداً للنادي الكتالوني ومهمة للمدرب الألماني، هانسي فليك.

ونشرت صحيفة لا غازيتا ديللو سبورت الإيطالية، الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول صفقة المدافع الإيطالي، أليساندرو باستوني (26 سنة)، إلى نادي برشلونة الإسباني، وأكدت أن المدافع الإيطالي أصبح قريباً جداً من الانتقال إلى النادي الكتالوني، في وقت منح اللاعب الأولوية الكاملة لنادي برشلونة ولا يُفكر في الانتقال إلى أي فريق آخر في ميركاتو الصيف المقبل.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحيفة الإيطالية، فإن باستوني وافق على مغادرة إنتر فريقه الحالي في الصيف، ويبقى الاتفاق الرسمي بين الكتالوني والنيراتزوري، إذ يسعى النادي الإيطالي لأن يُخفض قيمة المدافع الإيطالي من 80 مليون يورو إلى 50 مليون يورو، من أجل موافقة برشلونة لدفع المبلغ المطلوب، ذلك أن رئيس النادي الكتالوني لا يُفكر في دفع مبلغ 80 مليون يورو.

وفي الإطار نفسه، نشرت صحيفة سبورت الإسبانية، الثلاثاء، ما تناقلته صحيفة لا غازيتا ديللو سبورت، وأكدت أن المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، التقى وكيل اللاعب باستوني قبل بداية الموسم 2025-2026، وحصل على موافقة شفهية، وأن المدافع الإيطالي مستعد للانتقال حالياً، وعليه يسعى النادي الكتالوني حالياً لخفض قيمة الصفقة أو إدخال لاعب آخر ضمن الصفقة.

في المقابل، أشارت صحيفة سبورت الكتالونية، إلى أنه لا مشكلة في راتب باستوني، إذ إن المدافع الإيطالي يتقاضى مبلغ خمسة ملايين يورو مع إنتر ميلان الإيطالي، ولا مشكلة بالنسبة لإدارة النادي الكتالوني لدفع هذا المبلغ راتباً ثابتاً، وهي الأمور التي تُشير ربما إلى اقتراب اكتمال الصفقة بشكل رسمي وانتقال باستوني إلى برشلونة بات مسألة وقت لا أكثر.