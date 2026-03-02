باستوني يدخل خطط ليفربول وأرسنال وبرشلونة ينافس على ضمّه

- أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان، يجذب اهتمام أندية كبرى مثل برشلونة، أرسنال، وليفربول بفضل أدائه المميز، حيث يتصدر فريقه الدوري الإيطالي رغم الخروج من دوري الأبطال. - ليفربول يرى في باستوني بديلاً محتملاً لفيرجيل فان دايك، بينما يعتقد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا أن باستوني يتناسب مع أسلوب لعب الفريق، في حين يسعى برشلونة لتعزيز دفاعه بعناصر شابة. - عقد باستوني مع إنتر يمتد حتى 2028، مع إمكانية التمديد حتى 2030، ويعتبر عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق والمنتخب الإيطالي.

دخلت أندية أوروبية كبرى سباق التعاقد مع مدافع إنتر ميلان أليساندرو باستوني (26 عاماً)، بعدما برز اسمه بقوة على طاولة اهتمامات برشلونة الإسباني إلى جانب كلّ من أرسنال وليفربول، في ظل المستويات الثابتة التي يقدّمها الدولي الإيطالي مع فريقه خلال الموسم الحالي، الذي يتصدر بصحبته مسابقة الدوري المحلي بفارق مريح عن ملاحقه ميلان، رغم الخروج من ملحق دوري أبطال أوروبا المؤهل لدور الـ16 قبل فترة بعد الخسارة أمام بودو/ غليمت النرويجي.

ويحظى باستوني باهتمام متزايد من عملاقي الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ ترى إدارة ليفربول فيه خياراً مناسباً لتعويض الهولندي فيرجيل فان دايك على المدى المتوسط، بينما يعتقد مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا أن المدافع الإيطالي يتناسب مع أسلوب لعب "الغانرز" القائم على البناء المنظم من الخلف والقدرة على التمرير تحت الضغط، بحسب ما ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الاثنين.

وكانت تقارير صحافية سابقة قد ربطت اسم المدافع الإيطالي ببرشلونة، خاصة بعدما أشاد به علناً مدافع الفريق الكتالوني باو كوبارسي، في إشارة واضحة إلى تقدير فني يحظى به اللاعب داخل أروقة النادي الإسباني، الذي يسعى بدوره إلى تدعيم خطه الخلفي بعناصر شباب يملكون خبرةً أوروبية تحت قيادة المدير الفني الألماني هانسي فليك.

ويمتد عقد باستوني مع إنتر ميلان حتى يونيو/ حزيران 2028، في وقتٍ تُبدي إدارة النادي استعدادها لتمديد ارتباطه حتى عام 2030، تأكيداً لتمسّكها بأحد أبرز أعمدتها الدفاعية، لا سيما أنه يُعدّ عنصراً أساسياً في تشكيلة النيراتزوري، بعدما سجّل هدفين وقدم ست تمريرات حاسمة في 33 مباراة خاضها في مختلف المسابقات هذا الموسم.

كما يملك المدافع الإيطالي حضوراً ثابتاً مع المنتخب الإيطالي، إذ خاض 41 مباراة دولية سجل خلالها ثلاثة أهداف، وكان ضمن التشكيلة التي توّجت بلقب بطولة أمم أوروبا 2020، ما يعزز من قيمته الفنية في سوق الانتقالات ويجعل اسمه مطروحاً بقوة في الميركاتو المقبل، خاصة أنّه سيكون ضمن خيارات المدرب جينارو غاتوزو في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026.