باز ينقذ الأرجنتين من فخ موريتانيا.. والجماهير تهتف لميسي طويلاً

- نيكو باز، نجم نادي كومو الإيطالي، قاد الأرجنتين للفوز على موريتانيا 2-1 في مباراة ودية، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 32، مما يعزز فرصه في المشاركة في مونديال 2026. - ليونيل ميسي، رغم عدم تسجيله، كان بطل اللقاء في أعين الجماهير، التي هتفت له ورفعت لافتة تصفه بـ"أفضل لاعب في القرن"، مما يعكس مكانته الكبيرة. - مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، أقر بضرورة تحسين الأداء، مشيراً إلى افتقار الفريق للحماسة والسرعة، وسط تحديات في إيجاد منافسين للمباريات الودية.

لعب نجم نادي كومو الإيطالي، نيكو باز (21 عاماً)، دور المُنقذ، بعدما ساهم في تحقيق انتصار منتخب الأرجنتين على ضيفه الموريتاني، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما، فجر اليوم السبت، في إطار استعدادات بطل مونديال 2022 في قطر، لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، أن نيكو باز استطاع تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول، قبل أن يقرر الجهاز الفني الاستعانة بخدمات قائده ليونيل ميسي، الذي نزل إلى المباراة الودية مع بداية الثاني، فيما استطاع نجوم منتخب موريتانيا نيل احترام الجماهير الحاضرة في المدرجات، بسبب الأداء القوي، الذي قدموه أمام أبطال العالم.

وأكدت الشبكة أن ليونيل ميسي كان بطل اللقاء في أعين الجماهير التي حضرت اللقاء من المدرجات، بعدما هتفت لقائد منتخب الأرجنتين طويلاً، فيما رفعت لافتة ضخمة كتب عليها: "أفضل لاعب في القرن"، لكن يبقى نيكو باز أفضل لاعب استطاع فرض نفسه بقوة، ما يجعل حظوظه ترتفع بأن يكون ضمن التشكيلة الأساسية، التي ستشارك في مونديال 2026.

ونقلت الشبكة عن مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، قوله بعد نهاية المباراة: "لم نستطع تقديم الأداء الجيد، وعلينا الاعتراف بذلك حتى نتمكن من العمل على التحسين، وافتقرنا إلى الحماسة والروح القتالية والسرعة، وهذا أمر نحتاج إلى تحليله، لأننا نسعى دائماً لتقديم الأفضل، ورسم السعادة على وجه جماهيرنا".

واختتمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن منتخب الأرجنتين عانى كثيراً خلال الفترة الماضية، من أجل البحث عن منتخبات يلعب ضدها المباريات الودية، بعد إلغاء المواجهة ضد إسبانيا في بطولة الفيناليسما، التي كانت من المقرر إقامتها في قطر، بسبب الحرب التي اشتعلت في منطقة الشرق الأوسط.