باريس يُصارع ليفربول من أجل موهبة فرنسية مهارية

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع مباشر مع نادي ليفربول الإنكليزي من أجل محاولة خطف موهبة فرنسية مهارية في ميركاتو الصيف، وهو لاعب نادي موناكو الفرنسي، ماغنيس أكليوش (24 سنة)، الذي يُقدم مستوى استثنائياً ومميزاً حتى الآن في موسم 2025-2026.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية، الاثنين، فإن موهبة نادي موناكو الفرنسي، ماغنيس أكليوش (24 سنة)، مطلوب بقوة من ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنكليزي، وهناك صراع باكر من الآن في محاولة للحصول على موافقة مسبقة قبل فتح سوق الانتقالات الصيفي الشهر المقبل، بغية التوقيع مع النجم الفرنسي الشاب.

وبحسب ليكيب الفرنسية، أظهر نادي ليفربول الإنكليزي اهتماماً كبيراً بموهبة نادي موناكو، وحدد النادي الفرنسي سعر 50 مليون يورو للتخلي عن ماغنيس أكليوش، الذي يلعب كجناح أيمن، والذي سيكون بمثابة البديل المثالي للنجم المصري محمد صلاح (33 سنة)، الذي سيُغادر نادي الريدز في نهاية موسم 2025-2026، بعد سنوات قضاها في ملعب أنفيلد.

وتبرز مشكلة واحدة فحسب أمام نادي ليفربول وهي أنّ سعر أكليوش يُعد مرتفعاً جداً بالنسبة لإدارة الريدز في الوقت الحالي، خصوصاً أن الفريق وبعد الفشل في حصد أي لقب في موسم 2025-2026، يُفكر في إعادة البناء والتعاقد مع لاعبين مميزين قادرين على قيادة الفريق نحو القمة من جديد والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والأوروبية في موسم 2026-2027.

في المقابل يواجه ليفربول صراعاً قوياً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يريد التعاقد مع موهبة نادي موناكو بأيّ ثمن ممكن، وهو الأمر الذي سيُسهل ربما تعاقد النادي الباريسي مع أكليوش، خصوصاً أن بطل أوروبا في الموسم الماضي ليس لديه أيّ مشكلة في دفع قيمة الـ50 مليون يورو، وعليه؛ فإنّ الأسابيع المقبلة ستُحدّد أي نادٍ سيخطف الموهبة الفرنسية ومن سيختار الأخير لتمثيله في الموسم المقبل.