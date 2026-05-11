باريس يُصارع ليفربول من أجل موهبة فرنسية مهارية

ميركاتو
باريس

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
11 مايو 2026
ماغنيس أكليوش مع موناكو في ملعب سانت سيمفوريان، 2 مايو 2026 (Getty)
ماغنيس أكليوش مع موناكو في ملعب سانت سيمفوريان، 2 مايو 2026 (Getty)
+ الخط -

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع مباشر مع نادي ليفربول الإنكليزي من أجل محاولة خطف موهبة فرنسية مهارية في ميركاتو الصيف، وهو لاعب نادي موناكو الفرنسي، ماغنيس أكليوش (24 سنة)، الذي يُقدم مستوى استثنائياً ومميزاً حتى الآن في موسم 2025-2026.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية، الاثنين، فإن موهبة نادي موناكو الفرنسي، ماغنيس أكليوش (24 سنة)، مطلوب بقوة من ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنكليزي، وهناك صراع باكر من الآن في محاولة للحصول على موافقة مسبقة قبل فتح سوق الانتقالات الصيفي الشهر المقبل، بغية التوقيع مع النجم الفرنسي الشاب.

وبحسب ليكيب الفرنسية، أظهر نادي ليفربول الإنكليزي اهتماماً كبيراً بموهبة نادي موناكو، وحدد النادي الفرنسي سعر 50 مليون يورو للتخلي عن ماغنيس أكليوش، الذي يلعب كجناح أيمن، والذي سيكون بمثابة البديل المثالي للنجم المصري محمد صلاح (33 سنة)، الذي سيُغادر نادي الريدز في نهاية موسم 2025-2026، بعد سنوات قضاها في ملعب أنفيلد.

صلاح خلال مواجهة بالاس في البريمييرليغ، 25 أبريل 2026 (روبي بارات/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

صلاح يهدم مسيرته مع ليفربول... تصريحات مستفزة رغم الرحيل

وتبرز مشكلة واحدة فحسب أمام نادي ليفربول وهي أنّ سعر أكليوش يُعد مرتفعاً جداً بالنسبة لإدارة الريدز في الوقت الحالي، خصوصاً أن الفريق وبعد الفشل في حصد أي لقب في موسم 2025-2026، يُفكر في إعادة البناء والتعاقد مع لاعبين مميزين قادرين على قيادة الفريق نحو القمة من جديد والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والأوروبية في موسم 2026-2027.

في المقابل يواجه ليفربول صراعاً قوياً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يريد التعاقد مع موهبة نادي موناكو بأيّ ثمن ممكن، وهو الأمر الذي سيُسهل ربما تعاقد النادي الباريسي مع أكليوش، خصوصاً أن بطل أوروبا في الموسم الماضي ليس لديه أيّ مشكلة في دفع قيمة الـ50 مليون يورو، وعليه؛ فإنّ الأسابيع المقبلة ستُحدّد أي نادٍ سيخطف الموهبة الفرنسية ومن سيختار الأخير لتمثيله في الموسم المقبل.

دلالات
بطولات
فرق
المزيد في رياضة
مورينيو خلال لقاء بنفيكا وفيتوريا، 21 مارس 2026 (فالتر غوفيا/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

مورينيو والإخفاقات السابقة.. ناقوس خطر يهدد آمال ريال مدريد

حسرة نادي ريال مدريد في ملعب كامب نو، 10 مايو 2026 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

ريال مدريد يُوجه تهنئة خاصة لنادي برشلونة بطل الليغا

لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان في ملعب أليانز أرينا، 6 مايو 2026 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

ردة فعل لويس إنريكي تُظهر فرحاً بتتويج برشلونة