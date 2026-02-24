باريس يخسر نجمه قبل قمة موناكو.. غياب مؤثر في الهجوم

- يُتوقع غياب عثمان ديمبيلي عن مواجهة باريس سان جيرمان ضد موناكو في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري الأبطال، بسبب إصابة في ربلة الساق، مما يضعف فرص مشاركته في المباراة الحاسمة. - استأنف ديمبيلي التدريبات الفردية، لكن غيابه مع فابيان رويز المصاب أيضاً قد يؤثر على تشكيلة المدرب لويس إنريكي، بينما سيكون ديزيريه دويه متاحاً بعد تعافيه من إصابة. - يسعى باريس سان جيرمان للتأهل لدور الـ16 بعد فشله في التأهل المباشر، رغم فوزه بلقب الأبطال الموسم الماضي.

سيفتقد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنسبة كبيرة لنجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي (28 سنة)، في القمة المنتظرة على أرضه أمام موناكو في إياب مواجهة الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، غداً الأربعاء، والتي يدخل فيها النادي الباريسي وهو متقدم (3-2) من مواجهة الذهاب خارج أرضه.

وغاب مهاجم وهداف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبيلي (28 سنة) عن تدريبات النادي الباريسي الأخيرة قبل مواجهة موناكو في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في دوري الأبطال، بسبب معاناته من إصابة على مستوى ربلة الساق، لينشر موقع "أر إم سي"، الفرنسي، الثلاثاء، تفاصيل حول غياب المهاجم الفرنسي عن تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي، وعدم مشاركته في القمة على ملعب "حديقة الأمراء".

وتعرّض ديمبيلي لإصابة في قدمه اليُسرى واستُبدل في الشوط الأول من المواجهة أمام موناكو ذهاباً، ليستمر غيابه عن مباريات النادي الباريسي الأخيرة وصولاً إلى ما قبل يوم واحد من مواجهة نادي الإمارة الفرنسي، ما يُشير بنسبة كبيرة إلى أن المهاجم الفرنسي الهداف لن يكون حاضراً في ملعب حديقة الأمراء الأربعاء في قمة تحتاج إلى كل لاعب من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

ووفقاً للجهاز الطبي الخاص بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فإن ديمبيلي استأنف التدريبات الفردية ومثله فابيان رويز الذي يُعاني من إصابة أيضاً، ومن المرجح غياب النجمين عن تشكيلة النادي الباريسي في مواجهة موناكو، في المقابل لن تكون هناك مشكلة في حضور ديزيريه دويه صاحب هدفين من ثلاثية الفوز ذهاباً في التمارين بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة واستبداله بين شوطي مباراة الفوز على متز في المرحلة الـ23 من بطولة الدوري، وسيكون متاحاً لمواجهة موناكو في القمة الأوروبية.

يُذكر أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فشل في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعد أن احتلّ المركز الـ11 في ترتيب مرحلة الدوري بجمعه 14 نقطة، ليضطر لخوض ملحق الدور الـ32 المؤهل إلى دور الـ16، بهدف الاستمرار في المنافسة مع أفضل 16 نادياً في أوروبا، وهو الذي تُوِّج في الموسم الماضي بلقب الأبطال لأول مرة في تاريخه، عندما تفوق في المباراة النهائية على حساب إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة.