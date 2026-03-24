باريس ومواجهة الوصيف في الليغ 1.. طلب تأجيل يخلق أزمة

- طلب باريس سان جيرمان تأجيل مباراته ضد لانس، المنافس المباشر على لقب الدوري الفرنسي، لإفساح المجال للراحة قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مما أثار أزمة في كرة القدم الفرنسية. - نادي لانس يرفض التأجيل بشدة، حيث تُقام المباراة على أرضه وبين جمهوره، والفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط، مما يجعل التأجيل غير منطقي بالنسبة لهم. - وفقاً لقوانين رابطة الليغ 1، يمكن للرابطة اتخاذ قرار التأجيل دون موافقة الطرفين، مما يضع القرار النهائي بيد الرابطة.

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية تفاصيل خاصة بمواجهة باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي ولانس الوصيف، التي طلب النادي الباريسي تأجيلها، وهو القرار الذي خلق أزمة كبيرة في كرة القدم الفرنسية، وخصوصاً أن طلب التأجيل جاء من طرف واحد فقط.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها ليكيب الفرنسية، أمس الاثنين، فإن نادي باريس سان جيرمان يريد تأجيل المواجهة أمام لانس صاحب الوصافة والمنافس المباشر للباريسي على لقب الدوري، والمُبرمجة يوم 11 إبريل/ نيسان المقبل، وذلك إفساحاً بالمجال للحصول على راحة أكبر قبل مباراة الإياب أمام نادي ليفربول الإنكليزي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي ستُقام يوم الـ14 من الشهر نفسه.

وفي هذا الإطار، أشارت ليكيب إلى أن نادي لانس يرفض تماماً تأجيل المواجهة، خصوصاً أن المباراة ستُلعب على أرضه وبين جمهوره، وهو المنافس المباشر على اللقب، إذ إن الفارق بين باريس ولانس نقطة واحدة فقط حالياً (60 مقابل 59). وبالنسبة إلى الوصيف، فإن تأجيل المواجهة ليس ممكناً، وليس له أي معنى، مع الإشارة إلى أن باريس هو النادي الفرنسي الوحيد المُتبقي في دوري الأبطال.

في المقابل، عرضت ليكيب تفاصيل تخصُّ القوانين الخاصة برابطة الليغ 1، التي تنصُّ، وفقاً للبند الـ22، على أن قرار التأجيل أو إعادة الجدولة لا يحتاج لموافقة من الطرفين (باريس ولانس)، وتملك الرابطة الحق في اتخاذ قرار التأجيل أو إعادة الجدولة للمباراة بما تراه مناسباً، في وقت أشار فيه مدرب نادي لانس، بيير ساج، في تعليق على القرار للصحيفة الفرنسية، إلى رفضه التأجيل وأن فريقه لا يُفكر أبداً في قرار مثل هذا.