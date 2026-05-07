باريس وأرسنال.. النهائي الذي يصنع الثروات

- حقق أرسنال وباريس سان جيرمان أرباحاً مالية ضخمة بعد وصولهما لنهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، حيث جمع أرسنال 143.2 مليون يورو وباريس سان جيرمان 139.4 مليون يورو، مما يعكس نجاحهما الرياضي والاقتصادي. - تتضمن العوائد المالية مكافآت الأداء وحقوق البث، مع فرصة لزيادة الأرباح في المباراة النهائية، حيث سيحصل الفائز على 25 مليون يورو والوصيف على 18.5 مليون يورو. - في الترتيب، جاء بايرن ميونخ ثالثاً بإيرادات 130 مليون يورو، يليه ليفربول وأتلتيكو مدريد وريال مدريد، بينما احتل برشلونة ومانشستر سيتي وتشلسي وتوتنهام المراكز التالية.

حقق ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنكليزي أرباحاً ماليةً ضخمةً بعد بلوغهما المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وذلك وفقاً للأرقام المالية التي كشف عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والتي وضعت الناديين في صدارة أكثر الفرق استفادة مالياً من نسخة 2025-2026.

وتصدر أرسنال قائمة الأندية الأكثر تحقيقاً للعائدات المالية في دوري الأبطال هذا الموسم، متقدماً بفارق بسيط على باريس سان جيرمان، بعدما نجح الفريقان في الوصول إلى النهائي القاري، ليؤكدا حضورهما الرياضي والاقتصادي معاً في البطولة الأوروبية الأقوى.

وبحسب تقرير نشره موقع "أر أم سي سبورت” الفرنسي، الخميس، نقلاً عن البيانات الرسمية لـ"يويفا"، فقد جمع أرسنال حتى الآن نحو 143.2 مليون يورو من مشاركته الأوروبية، مقابل 139.4 مليون يورو لباريس سان جيرمان، في أرقام تعكس حجم العوائد المرتبطة بالنتائج الرياضية وحقوق البث والمكافآت المختلفة في البطولة.

ولا تزال الفرصة قائمة أمام الناديين لتعزيز مداخيلهما بشكل أكبر في المباراة النهائية، إذ سيحصل بطل دوري أبطال أوروبا على مكافأة إضافية تُقدّر بنحو 25 مليون يورو، مقابل 18.5 مليون يورو للوصيف، ما يعني أن الحصيلة النهائية لأرسنال وباريس سان جيرمان ستكون استثنائية مع نهاية الموسم الأوروبي الحالي.

وفي بقية الترتيب، جاء بايرن ميونخ الألماني ثالثاً بإيرادات بلغت 130 مليون يورو، رغم خروجه من الدور نصف النهائي، بينما احتل ليفربول الإنكليزي المركز الرابع بعدما حصد 110 ملايين يورو. وحل أتلتيكو مدريد الإسباني خامساً بإجمالي 105 ملايين يورو.

أما ريال مدريد، فاكتفى بالمركز السادس بعدما بلغت عائداته 103 ملايين يورو، متقدماً بفارق طفيف على غريمه برشلونة الذي جمع 100 مليون يورو واحتل المرتبة السابعة. وجاء مانشستر سيتي ثامناً بإيرادات قاربت 98 مليون يورو، يليه تشلسي بـ95 مليون يورو، ثم توتنهام في المركز العاشر بعدما حقق 85 مليون يورو من مشاركته الأوروبية.