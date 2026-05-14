باريس سان جيرمان يُهيمن على الدوري الفرنسي: 14 لقباً والخامس توالياً

- حقق باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة الـ14 في تاريخه بعد فوزه على لانس 2-0، بفضل تألق خفيتشا كفاراتسخيليا ومساهمة الحارس ماتفي سافونوف في الحفاظ على نظافة الشباك. - قاد المدرب لويس إنريكي الفريق لتحقيق اللقب للمرة الثالثة تحت قيادته، مما يعزز هيمنة النادي على المسابقة المحلية، مبتعداً عن أقرب منافسيه سانت إيتيان ومرسيليا. - منذ استحواذ جهاز الاستثمارات القطري على النادي في 2011، أصبح باريس سان جيرمان قوة مهيمنة في الدوري الفرنسي، مع اهتمام متزايد بالمنافسات القارية.

حقق نادي باريس سان جيرمان لقب بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه والخامسة على التوالي، بعدما استطاع حسم المواجهة أمام فريق لانس، بهدفين مقابل لا شيء، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين المؤجلة من المسابقة المحلية.

وفرضت كتيبة المدرب الإسباني، لويس إنريكي، حصاراً خانقاً على مُضيفها لانس، الذي تراجع إلى مناطقه الدفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، لكن النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، واصل مسلسل تألقه الكبير في الموسم الجاري، بعدما نجح في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، الذي هيمن باريس سان جيرمان على مجرياته، بعدما وصل استحواذ الكرة إلى 53%.

ولعب حامي عرين باريس سان جيرمان، الروسي ماتفي سافونوف، دوراً رئيسياً في جعل كتيبة المدرب لويس إنريكي، تحسم لقب الدوري الفرنسي بشكل رسمي، بعدما تصدى للعديد من الفرص الخطرة، التي قام بها نجوم فريق لانس في الشوط الثاني، الذين أطلقوا أكثر من خمس تسديدات بين العارضة والقائمين، لكن صاحب الـ27 عاماً نجح في الحفاظ على نظافة شباكه، فيما تكفل زميله إبراهيم مباي في تسجيل هدف الحسم في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني.

واستطاع المدرب الإسباني، لويس إنريكي، قيادة نادي باريس سان جيرمان صوب تحقيق لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الثالثة، منذ توليه مهمة الجهاز الفني، ليواصل رفاق النجم عثمان ديمبيلي هيمنتهم على المسابقة المحلية، التي حصدها "الباريسي" في تاريخه للمرة الـ14 بأعوام 1986، 1994، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018، 2019، 2020، 2022، 2023، 2024، 2025 و2026، ما يجعله يبتعد عن أقرب ملاحقيه سانت إيتيان ومرسيليا (10 ألقاب لكل منهما).

كرة عالمية مشروع الخليفي يؤتي ثماره.. وإنريكي يصنع فريق الأحلام

وتمكن جهاز الاستثمارات القطري، منذ استحواذه على نادي باريس سان جيرمان في عام 2011، مقابل 70 مليون يورو، من جعله أحد أقوى الفرق في الدوري الفرنسي لكرة القدم، الذي تم الهيمنة عليه في 12 مناسبة، ما يعكس حجم الاهتمام الذي قاده الرئيس ناصر الخليفي، بعدما تولى مهمته بشكل رسمي، بالإضافة إلى أن الإدارة اهتمت منذ البداية بالمنافسة القارية، وأصبحت كتيبة المدرب لويس إنريكي، قريبة من حسم اللقب الثاني على التوالي في تاريخ الفريق بدوري أبطال أوروبا.

ووصلت كتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى انتصارها رقم 24 في منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بموسم 2025-2026، ليرفع رفاق النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، رصيدهم إلى 76 نقطة، ويواصلوا تربعهم على عرش الصدارة، التي منحتهم لقب المسابقة المحلية، فيما بقي فريق لانس ثانياً، برصيد 67 نقطة، وينافس على حجز مكانه في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم القادم.