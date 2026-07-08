باريس سان جيرمان يُنهي مهزلة يوفنتوس بسبب مواني

- تحركت إدارة باريس سان جيرمان لإنهاء المهزلة التي قام بها يوفنتوس بشأن صفقة راندال كولو مواني، حيث رفضت الرد على اتصالات "السيدة العجوز" بعد مماطلتهم في الشراء النهائي. - اكتشفت إدارة باريس سان جيرمان المعاناة المالية ليوفنتوس، مما دفعها لفتح الباب أمام أندية أخرى مثل أستون فيلا وكريستال بالاس وبوروسيا دورتموند للتفاوض على ضم المهاجم الشاب. - باريس سان جيرمان لن ينتظر يوفنتوس بعد الآن، وفتح المجال للأندية المهتمة لتقديم عروضها بشأن راندال كولو مواني.

تحركت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الساعات الماضية، من أجل إنهاء المهزلة التي قام بها القائمون على فريق يوفنتوس، بسبب النجم راندال كولو مواني (27 عاماً)، الذي كان من المفترض أن يرحل إلى صفوف "السيدة العجوز" بشكل نهائي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الأربعاء، أن باريس سان جيرمان أعطى الأولوية لإدارة نادي يوفنتوس، حتى تعمل على شراء عقد راندال كولو مواني بشكل نهائي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن ما حدث خلال الساعات الماضية، جعل بطل دوري أبطال أوروبا يقوم بقلب الطاولة، ويرفض الرد على جميع الاتصالات من قبل "السيدة العجوز".

وأكد الموقع الفرنسي أن نادي يوفنتوس ماطل بشكل كبير خلال الأيام، حتى اكتشفت إدارة نادي باريس سان جيرمان حجم المعاناة المالية، التي يعيشها فريق "السيدة العجوز"، الأمر الذي جعل القائمين على الفريق الفرنسي يرفضون نهائياً أي مقترحات حول قضية النجم راندال كولو مواني، وقاموا بفتح الباب أمام الأندية الراغبة بالحصول على خدمات المهاجم الشاب.

وتعلم إدارة نادي باريس سان جيرمان أن هناك العديد من الفرق الأوروبية، التي تريد العمل على تقديم عروضها حتى تحسم صفقة راندال كولو مواني في سوق الانتقالات الصيفية، مثل أستون فيلا وكريستال بالاس، بالإضافة إلى بوروسيا دورتموند الألماني، الذي عبر في وقت سابق عن رغبته في ضم صاحب الـ27 عاماً.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن باريس سان جيرمان لن ينتظر نهائياً، لأنه قام بإنهاء المهزلة التي مارستها إدارة يوفنتوس خلال الأيام الماضية، بعدما ماطلت في مسألة صفقة راندال كولو مواني، وبات الباب مفتوحاً أمام فريق مهتم بخدمات المهاجم الفرنسي، حتى يتم الاستماع للعروض وبعدها الجلوس على طاولة المفاوضات كي يتم حسم هذه الصفقة.