باريس سان جيرمان يُلاحق موهبة من أصول لبنانية في البوندسليغا

يُلاحق نادي باريس سان جيرمان موهبة كولن الألماني، سعيد الملا (19 عاماً)، صاحب الأصول اللبنانية، بعد أن خطف اللاعب الشاب الأضواء في الدوري الألماني هذا الموسم بأداء مدهش وضعه على رادار كبار القارة، وكشفت وسائل إعلام ألمانية أن إدارة النادي الباريسي تتابع اللاعب منذ أسابيع، وتدرس إمكانية ضمه في الفترة المقبلة، في ظل اهتمام أندية أخرى مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

ويفتح باريس سان جيرمان عيونه على الملا وفقاً لما نشرته صحيفة بيلد الألمانية، الاثنين، وهو الذي يرتبط بعقد مع كولن حتى عام 2030، بعد أن أصبح أحد أبرز الوجوه الشابة في البوندسليغا. وقالت الصحيفة إن القيمة السوقية للاعب ارتفعت إلى نحو 18 مليون يورو وفق موقع ترانسفر ماركت المختص، بعدما كانت لا تتجاوز ثلاثة ملايين في الصيف الماضي، وهو ارتفاع صاروخي يعكس حجم التطور الذي شهده اللاعب خلال الأشهر الأخيرة.

ويواصل الملا تقديم عروض قوية مع كولن، إذ سجل ثلاثة أهداف وصنع تمريرة حاسمة في سبع مباريات فقط بالدوري، وتألق في أول مشاركة أساسية له أمام هوفنهايم في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، حين قاد فريقه للفوز بهدف رائع بعد مجهود فردي مميز، قبل أن يضيف هدفاً جديداً في المباراة التالية أمام أوغسبورغ، ليؤكد أن نجاحه لم يكن صدفة. ويُبهر اللاعب الألماني الشاب جماهير كولن بجرأته وسرعته وقدرته على المراوغة في المساحات الضيقة، ما جعله محور اهتمام وسائل الإعلام والجماهير على حد سواء، ويُنظر إليه داخل النادي على أنه أفضل لاعب في التشكيلة حالياً، بل ونقطة الضوء الوحيدة في موسم متذبذب للفريق.

ويستعد باريس سان جيرمان لتكثيف مراقبته للاعب خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لخطوة رسمية في الصيف، خاصة أن مسؤولي كولن لا ينوون بيعه في فترة الانتقالات الشتوية. ويبدو أن النادي الباريسي يرى في الملا مشروع جناح مستقبلي يمكنه منح الفريق تنوعاً هجومياً أكبر إلى جانب برادلي باركولا وعثمان ديمبيلي.

ويتقدّم سعيد الملا بخطى ثابتة على الصعيد الدولي أيضاً، إذ استُدعي إلى صفوف المنتخب الألماني لأقل من 21 عاماً في سبتمبر/أيلول الماضي، وخاض أربع مباريات أظهر خلالها نضجاً تكتيكياً لافتاً بالنسبة لعمره. ويؤمن كثيرون في ألمانيا بأن الملا قد يصبح أحد الأعمدة المستقبلية للمنتخب الأول إذا واصل التطور بهذا النسق. ويراهن باريس سان جيرمان على قدرته في اقتناص الموهبة الألمانية في الوقت المناسب، قبل أن تشتد المنافسة عليه من عمالقة أوروبا، في سباق جديد يثبت أن النادي الباريسي لا يتوقف عن البحث عن المواهب التي تصنع الفارق.