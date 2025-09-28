باريس سان جيرمان يُحدد أهدافه الشتوية بعد موجة الإصابات

ميركاتو
باريس

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
28 سبتمبر 2025
من احتفال باريس بالفوز على أوكسير في ملعب حديقة الأمراء، 27 سبتمبر 2025 (Getty)
من احتفال باريس بالفوز على أوكسير في ملعب حديقة الأمراء، 27 سبتمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

يواجه باريس سان جيرمان أزمة حقيقية بعدما أربكت الإصابات حساباته منذ انطلاق الموسم، ودفعته إلى التفكير مبكراً في صفقات الشتاء، فغاب عثمان ديمبيلي وماركينيوس وفابيان رويز وجواو نيفيز في وقت حساس، وانضم إليهم كفارتسخيليا وفيتينيا، ما كشف ضعف العمق في تشكيلته، وأجبر مجلس الإدارة على التخطيط لمرحلة انتقالية حاسمة. 

وحدّد بطل دوري أبطال أوروبا ثلاثة مراكز رئيسية لتعزيزها في الميركاتو، وفقاً لما نشره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، السبت، وهم: جناح أيمن أعسر، مدافع مركزي إضافي، ولاعب وسط قادر على رفع مستوى المنافسة بين اللاعبين. وبات مجلس إدارة باريس سان جيرمان مقتنعاً بضرورة التحرك سريعاً، حتى لا يخسر الفريق موقعه في سباق الدوري ودوري الأبطال. ويضع المسؤولون عدة أسماء على الطاولة لتعويض النقص الدفاعي، من بينها جويل أوردونيز لاعب كلوب بروج وكريستيان موسكيرا مدافع فالنسيا، وهما خياران شابان يملكان القدرة على التطور السريع في دوري قوي، كان يرغب الفريق في التعاقد معهما منذ الصيف الماضي. ويعتبر التعاقد مع مدافع جاهز بدنياً وفنياً أولوية لتخفيف الضغط على الخط الخلفي. 

ويتجه التفكير كذلك نحو الهجوم، إذ تُطرح إمكانية التحرك لضم فيكتور أوسيمين الذي لطالما شكّل ضمه رغبة للفريق الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بشكل عاجل. ورغم صعوبة إتمام مثل هذه الصفقات في منتصف الموسم، إلا أن رغبة الإدارة في تقديم قوة إضافية إلى الخط الأمامي تجعل الاحتمال قائماً.

من مواجهة باريس سان جيرمان ضد أوكسير في الدوري الفرنسي، 27 سبتمبر 2025 (فرانكو أرلاند/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

فوز مهم لباريس سان جيرمان قبل قمة برشلونة رغم الغيابات والإصابات

ويُشدد لويس إنريكي على أن استقدام لاعب جديد إلى باريس سان جيرمان ليس بالأمر السهل، إذ أشار إلى أن الأمر يتطلب دقة كبيرة في الاختيار، وأكد أن أي صفقة يجب أن تراعي شخصية اللاعب وسعره وقدرته على تحمّل الضغوط الفورية، وهو ما يوضح حساسية مرحلة الشتاء المقبلة بالنسبة إلى الفريق الباريسي. وتختتم إدارة باريس سان جيرمان نقاشاتها بقناعة أنّ الميركاتو الشتوي سيكون مفصلياً لمستقبل الموسم. فبين ضغط الإصابات وطموح المنافسة على جميع الجبهات، يفرض التحدي على النادي التحرك بحذر وسرعة في آنٍ واحد، لضمان بقاء الفريق في موقع يليق بطموحاته المحلية والأوروبية.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
تشابي ألونسو في ملعب واندا ميتروبوليتانو، 27 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

ألونسو في ورطة فنية... من دون ظهير أيمن في قمم كبيرة

هيونغ مين سون مع لوس أنجليس في ملعب إنرجايزر بارك، 27 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

سون يُسجل هدفين وتعادل مُحبط لإنتر ميامي في الدوري الأميركي

فرحة السائق الإسباني مارك ماركيز بعد نهاية سباق اليابان، 28 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

مارك ماركيز بطلاً للعالم في موتو جي بي للمرة السابعة