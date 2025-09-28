باريس سان جيرمان يُحدد أهدافه الشتوية بعد موجة الإصابات

يواجه باريس سان جيرمان أزمة حقيقية بعدما أربكت الإصابات حساباته منذ انطلاق الموسم، ودفعته إلى التفكير مبكراً في صفقات الشتاء، فغاب عثمان ديمبيلي وماركينيوس وفابيان رويز وجواو نيفيز في وقت حساس، وانضم إليهم كفارتسخيليا وفيتينيا، ما كشف ضعف العمق في تشكيلته، وأجبر مجلس الإدارة على التخطيط لمرحلة انتقالية حاسمة.

وحدّد بطل دوري أبطال أوروبا ثلاثة مراكز رئيسية لتعزيزها في الميركاتو، وفقاً لما نشره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، السبت، وهم: جناح أيمن أعسر، مدافع مركزي إضافي، ولاعب وسط قادر على رفع مستوى المنافسة بين اللاعبين. وبات مجلس إدارة باريس سان جيرمان مقتنعاً بضرورة التحرك سريعاً، حتى لا يخسر الفريق موقعه في سباق الدوري ودوري الأبطال. ويضع المسؤولون عدة أسماء على الطاولة لتعويض النقص الدفاعي، من بينها جويل أوردونيز لاعب كلوب بروج وكريستيان موسكيرا مدافع فالنسيا، وهما خياران شابان يملكان القدرة على التطور السريع في دوري قوي، كان يرغب الفريق في التعاقد معهما منذ الصيف الماضي. ويعتبر التعاقد مع مدافع جاهز بدنياً وفنياً أولوية لتخفيف الضغط على الخط الخلفي.

ويتجه التفكير كذلك نحو الهجوم، إذ تُطرح إمكانية التحرك لضم فيكتور أوسيمين الذي لطالما شكّل ضمه رغبة للفريق الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بشكل عاجل. ورغم صعوبة إتمام مثل هذه الصفقات في منتصف الموسم، إلا أن رغبة الإدارة في تقديم قوة إضافية إلى الخط الأمامي تجعل الاحتمال قائماً.

ويُشدد لويس إنريكي على أن استقدام لاعب جديد إلى باريس سان جيرمان ليس بالأمر السهل، إذ أشار إلى أن الأمر يتطلب دقة كبيرة في الاختيار، وأكد أن أي صفقة يجب أن تراعي شخصية اللاعب وسعره وقدرته على تحمّل الضغوط الفورية، وهو ما يوضح حساسية مرحلة الشتاء المقبلة بالنسبة إلى الفريق الباريسي. وتختتم إدارة باريس سان جيرمان نقاشاتها بقناعة أنّ الميركاتو الشتوي سيكون مفصلياً لمستقبل الموسم. فبين ضغط الإصابات وطموح المنافسة على جميع الجبهات، يفرض التحدي على النادي التحرك بحذر وسرعة في آنٍ واحد، لضمان بقاء الفريق في موقع يليق بطموحاته المحلية والأوروبية.