باريس سان جيرمان يوضح طبيعة إصابة حكيمي.. وهذه مدة غيابه المتوقعة

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تفاصيل التقرير الطبي الخاص بالنجم المغربي، أشرف حكيمي (27 عاماً)، الذي تعرّض لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني، مساء أمس الثلاثاء، على أرضية ملعب حديقة الأمراء، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الكروية، لا سيما مع اقتراب موعد كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني المقبلين، إذ يخشى عشاق "أسود الأطلس" غياب أحد أبرز نجوم المنتخب عن البطولة القارية.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، التقرير الطبي الخاص بعدد من لاعبيه، الذين تعرضوا لإصابات مختلفة خلال الساعات الماضية، وفي مقدمتهم حكيمي، وأوضح البيان: "يُعاني أشرف حكيمي التواءً حاداً في الكاحل الأيسر، ما سيُبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، كما تعرض عثمان ديمبيلي لإصابة في عضلة الساق اليسرى، وسيخضع للعلاج خلال الأسابيع المقبلة، بينما يُعاني نونو مينديز التواءً في الركبة اليسرى، ويواصل تلقي الرعاية الطبية، في حين يواصل ديزيري دوي برنامج التأهيل البدني الخاص به".

ومن جانب آخر، أشار العديد من التقارير الإعلامية إلى احتمال غياب طويل لحكيمي يتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً، إثر تدخل عنيف من جناح بايرن ميونخ الكولومبي لويس دياز، في مشهد أثار قلق الجماهير المغربية والباريسية، على حد سواء، وقد غادر نجم "أسود الأطلس" أرضية ملعب حديقة الأمراء بالدموع، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، بعدما شعر بأن إصابته قد تكون خطيرة.

ومن فرنسا، أكدت إذاعة آر إم سي سبورت وصحيفة ليكيب أن الخبر الإيجابي يتمثل في أن حكيمي لن يخضع لعملية جراحية، لكنه سيغيب لعدة أسابيع، ومن المتوقع أن تمتد فترة غيابه بين ستة وثمانية أسابيع، ما يعني أنه لن يلعب مجدداً مع باريس سان جيرمان في عام 2025، ومع ذلك، لا يزال الأمل قائماً في إمكانية لحاقه مع منتخب بلاده بالبطولة القارية، إذا سارت عملية التعافي بالشكل الأمثل، علماً بأن نهائيات كأس أمم أفريقيا تنطلق بعد أقل من سبعة أسابيع.

أما صحيفة ماركا الإسبانية فقد ذهبت أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن حكيمي قد يحتاج إلى شهرين كاملين للتعافي، ما يجعل مشاركة نجم ريال مدريد السابق في كأس أمم أفريقيا 2025 أمراً صعباً للغاية، وسيكون المنتخب المغربي على موعد مع ترقّب كبير لتطور حالة قائده ومدافع باريس سان جيرمان، خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار أن تتضح الصورة النهائية بشأن إمكانية عودته قبل صافرة انطلاق البطولة المرتقبة على أرضه.