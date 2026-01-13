باريس سان جيرمان يودع كأس فرنسا والجزائري كبال يترك بصمته

- ودّع باريس سان جيرمان كأس فرنسا بعد خسارته أمام باريس إف سي بهدف نظيف، مما أفقده اللقب الذي توج به في الموسمين الماضيين، رغم اعتماده على معظم لاعبيه الأساسيين. - جاءت الخسارة بعد أيام من فوز الفريق بكأس الأبطال ضد أولمبيك مرسيليا، مما يجعل النتيجة مفاجئة نسبياً، خاصة بعد انتصاره على باريس إف سي في الدوري الفرنسي. - رغم سيطرة باريس سان جيرمان، نجح جوناثان إيكوني في تسجيل هدف الفوز بمساعدة إيلان كبال، مما أثبت قوة شخصية اللاعب بعد عودته من كأس أفريقيا.

ودّع فريق باريس سان جيرمان كأس فرنسا بعد خسارته، مساء الاثنين، على ملعبه بارك دي برانس، أمام جاره باريس إف سي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ليفقد فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي اللقب الذي تُوّج به في آخر موسمين توالياً، كما أنه صاحب الرقم القياسي في التتويج بهذه المسابقة بعد أن حصد اللقب 16 مرة.

وبعد أيام قليلة من الفوز بكأس الأبطال (السوبر الفرنسي) على حساب غريمه التاريخي نادي أولمبيك مرسيليا في الكويت، خسر باريس سان جيرمان أول لقب في الموسم الحالي، وذلك في رحلة الدفاع عن الألقاب التي توج بها في الموسم الماضي (ستة ألقاب)، وتُعتبر النتيجة مفاجئة نسبياً، بما أن باريس سان جيرمان اعتمد على معظم لاعبيه الأساسيين، كما أنه انتصر منذ أيام قليلة على جاره باريس إف سي في منافسات الدوري الفرنسي.

ورغم سيطرة رفاق فيتينيا على معظم فترات اللعب وحصولهم على فرص خطيرة، فإن الشوط الثاني شهد مفاجأة بعد أن نجح جوناثان إيكوني في هز شباك الحارس لوكاس شوفالييه بعد تمريرة من الجزائري إيلان كبال، الذي كان منذ أيام قليلة مع منتخب بلاده في كأس أفريقيا وعاد سريعاً ليرفع التحدي مع الفريق ويترك بصمته في اللقاء، بما أن صناعة هدف الحسم بعد أيام قليلة من خيبة المشاركة القارية تُثبت قوة شخصية اللاعب، وقد دفع المدرب إنريكي لاحقاً بعثمان ديمبيلي وديزيري دوي من أجل قلب المعادلة، لكن النتيجة لم تتغيّر، ليودع الفريق المسابقة سريعاً.