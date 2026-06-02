باريس سان جيرمان يوجه رسالة قوية بعد التتويج الأوروبي

- توج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بعد الفوز على أرسنال بركلات الترجيح، محققًا لقبه الأوروبي الثاني على التوالي بقيادة المدرب لويس إنريكي. - احتفلت باريس بعودة الفريق بعد التتويج، وأرسل النادي رسالة شكر لجماهيره على دعمهم، معبراً عن الفخر والفرح الجماعيين رغم أحداث العنف التي شهدتها المدينة. - أكد النادي أن كرة القدم تمثل الوحدة والتضامن، مشيدًا بدور الشرطة وخدمات الطوارئ، وشكر مشجعيه وأهل باريس على دعمهم المستمر.

وجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة قوية إلى جمهوره بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2025-2026، إثر التفوق على أرسنال الإنكليزي بركلات الترجيح (4-3)، حاصداً لقبه الأوروبي الثاني توالياً في البطولة بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

وبعد الاحتفالات الكبيرة بلقب دوري الأبطال التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس لدى وصول بعثة نادي باريس سان جيرمان أمس الأحد، أرسل النادي الباريسي عبر حسابه الرسمي في موقع إكس رسالة قوية إلى المشجعين الذين واكبوا الفريق في بودابست واحتفلوا بالتتويج الأوروبي للمرة الثانية توالياً في العاصمة الفرنسية، بعد موسم كبير قدمه اللاعبون وحققوا فيه إنجازات كبيرة.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الباريسي على موقع إكس فجر الاثنين: "يا لهما من فرح وفخر أن نعيد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي إلى باريس، وأن نشارك هذه اللحظة التاريخية مع جماهيرنا وجميع الباريسيين. رأينا المدينة تهتز وتغني وتحتفل. ستبقى هذه الفرحة والفخر الجماعيين محفورين في ذاكرتنا. ولأننا نحب باريس حباً جمّاً، فقد أحزننا أيضاً العنف والتخريب اللذان طاولا مدينتنا".

وتابع النادي الباريسي رسالته القوية ذاكراً: "لا تعكس هذه الأعمال قيم كرة القدم ولا روح هذا الاحتفال. يُظهر فريقنا أن كرة القدم مرادفة للوحدة والالتزام والتضامن. من بودابست إلى حديقة الأمراء، مروراً بساحة شامب دي مارس، أظهر مشجعونا أن هذا الشغف يوحدنا. سيبقى هذا اللقب الأوروبي الثاني لحظة فرح جماعي وتضامن وفخر. شكراً للشرطة وخدمات الطوارئ وجميع من شاركوا في هذه الجهود. شكراً لأهل باريس ومشجعينا وجميع الفرنسيين على دعمهم".