باريس سان جيرمان يوجه أنظاره لنجم إنكليزي في الليغا بطلب من إنريكي

- يسعى باريس سان جيرمان لضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد بعد طلب المدرب لويس إنريكي، حيث يعتبره لاعباً مثالياً لأسلوبه، ويجهز عرضاً بقيمة 50 مليون يورو. - برشلونة يمتلك خيار إعادة شراء راشفورد مقابل 35 مليون يورو، لكن وضعه المالي يعوقه، مما يجعل باريس سان جيرمان في موقع أفضل لإتمام الصفقة. - راشفورد منفتح على الانتقال إلى باريس سان جيرمان في صيف 2026، لكنه يركز حالياً على إعارته مع برشلونة، حيث استعاد مستواه المميز.

وجهت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنظارها إلى نجم إنكليزي يلعب في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم بعد طلب مباشر من قِبل المدرب لويس إنريكي، الذي يريد حسم الصفقة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الأربعاء، أن باريس سان جيرمان يعمل حالياً على التواصل مع وكيل أعمال النجم الإنكليزي ماركوس راشفورد (28 عاماً)، من أجل حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وشراء عقده بشكل كامل من مانشستر يونايتد الإنكليزي، بعدما استطاع المهاجم استعادة مستواه الكبير مع برشلونة، الذي يلعب معه على سبيل الإعارة، لا سيما أنه سجل ستة أهداف وقدّم تسع تمريرات حاسمة في جميع البطولات المحلية والقارية.

وأوضحت أن باريس سان جيرمان الفرنسي يعلم صعوبة حسم إدارة برشلونة صفقة راشفورد في سوق الانتقالات الصيفية، لأن الفريق الكتالوني يمتلك خيار إعادة الشراء بقيمة 35 مليون يورو، لكن الوضع المالي لبطل الدوري الإسباني ليس جيداً، وهو الأمر الذي جعل المدرب إنريكي يتحرك، خلال الأيام الماضية، لأنه يبحث عن لاعب قادر على المنافسة في أكثر من مركز بخط الهجوم، وصاحب الـ28 عاماً يُجيد هذا الدور.

وتابعت أن تحركات باريس سان جيرمان جاءت بعدما تواصل مع مانشستر يونايتد، الذي أكد أن راشفورد لن يكون نهائياً من المشروع الرياضي المستقبلي بـ"أولد ترافورد"، ما يعني أن اللاعب سيكون متاحاً في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وستصبح صفقته حديث وسائل الإعلام والجماهير الرياضية، لأن برشلونة لا يستطيع تحمل كلفته المالية.

وواصلت أن إدارة بطل الدوري الفرنسي ترى في راشفورد لاعباً مثالياً وقادراً على تنفيذ تعليمات المدرب إنريكي، الذي يعتقد أن المهاجم الإنكليزي يتناسب تماماً مع أسلوب لعبه، الأمر الذي دفع باريس سان جيرمان إلى تجهيز عرض أولي يُقدر بنحو 50 مليون يورو، وهو مبلغ لن يرفضه مانشستر يونايتد نهائياً، لأنه يعلم جيداً أن برشلونة لن يستطيع دفع مثل هذه الأموال لحسم صفقته.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إنريكي طلب التحدث مع وكيل أعمال راشفورد، ومع النجم الإنكليزي، الذي بدا منفتحاً على الانتقال إلى باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2026، لكنه يريد التركيز على ما تبقى من عقده على سبيل الإعارة مع برشلونة، لأنه يعتبر أن النادي الكتالوني منحه القدرة على استعادة مستواه بعد المعاناة الكبيرة التي عاشها مع مانشستر يونايتد ومدربه البرتغالي روبين أموريم، الذي لا يريد عودته نهائياً إلى صفوف كتيبته، والتي تحاول المنافسة حالياً على حجز أحد المقاعد المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بالإضافة إلى الرغبة الحقيقية في العودة مرة أخرى إلى منصات التتويج في البريمييرليغ.