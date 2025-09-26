باريس سان جيرمان يواجه أزمة كبيرة قبل قمة برشلونة... غيابات كبيرة

- يواجه باريس سان جيرمان أزمة إصابات قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، مع غياب مؤثر لقائد الدفاع ماركينيوس بسبب إصابة في الفخذ، مما يضع المدرب لويس إنريكي أمام تحديات فنية كبيرة. - تشمل قائمة الغيابات المؤثرة عثمان ديمبيلي، الحائز على الكرة الذهبية، والمهاجم ديزيريه دويه، ولاعب الوسط جواو نيفيز، مما يضعف تشكيلة الفريق الأساسية التي حققت نجاحات كبيرة في الموسم الماضي. - يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق فوزه الثاني في دوري الأبطال بعد انتصاره الكبير على أتالانتا، حيث يواجه برشلونة في الأول من أكتوبر.

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أزمة كبيرة قبل القمة المُنتظرة أمام نادي برشلونة الإسباني في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وذلك بسبب الإصابات المؤثرة في صفوفه التي ستتسبب بغياب عدد من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدرب الإسباني، لويس إنريكي.

وأعلن باريس سان جيرمان الفرنسي عن إصابة نجم خط دفاعه، البرازيلي ماركينيوس، الجمعة، في الفخذ، وبالتالي سيغيب عن مواجهة برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي إصابة مؤثرة جداً على دفاع بطل أوروبا في الموسم الماضي، إذ يُعد قائد الفريق والمدافع الذي يُقاتل على كل كرة من أجل حماية مرمى النادي الباريسي، وعليه سيُحاول المدرب الإسباني إيجاد الحلول الفنية قبل المواجهة.

وينضم ماركينيوس إلى المصابين المهمين مثل عثمان ديمبيلي الذي حصد قبل أيام جائزة الكرة الذهبية، في وقت هناك شكوك كبيرة حول مشاركة المهاجم الشاب الهداف، ديزيريه دويه، ولاعب خط الوسط الشاب، جواو نيفيز، وهي الغيابات التي تُعتبر مؤثرة جداً على النادي الباريسي، خصوصاً أن هؤلاء اللاعبين يلعبون في التشكيلة الأساسية منذ الموسم الماضي، وساهموا في التتويج بجميع الألقاب المحلية ودوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025.

ويسعى النادي الباريسي لتحقيق فوزه الثاني توالياً في دوري الأبطال عندما يواجه نادي برشلونة الإسباني يوم الأربعاء القادم في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول، إذ تفوق الفريق الفرنسي في المباراة الأولى أمام منافسه نادي أتالانتا الإيطالي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، على أرضه في ملعب حديقة الأمراء.