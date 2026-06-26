باريس سان جيرمان يهزم الجميع في كأس العالم بأرقام نجومه

- يُعتبر نادي باريس سان جيرمان من بين الأندية الأكثر تمثيلاً في كأس العالم 2026، حيث يحتل المركز الثالث بـ16 لاعباً، بعد مانشستر سيتي وبايرن ميونخ. - سجل لاعبو باريس سان جيرمان 6 أهداف في النسخة الحالية، متفوقين على أي فريق آخر، ليصل إجمالي أهدافهم منذ 2018 إلى أكثر من 36 هدفاً، وفقاً لإحصائيات موقع أوبتا. - يعكس تألق لاعبي باريس سان جيرمان في البطولة قيمة النجوم في الفريق، مع استمرار تحسن أرقامهم بفضل المواهب التي يضمها النادي.

يُسجل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حضوراً قوياً في بطولات كأس العالم لكرة القدم خلال المواسم الأخيرة، ذلك أن الفريق يعتبر من بين أكثر الأندية تمثيلاً في كأس العالم 2026.

ويحتل بطل أوروبا في آخر نسختين المركز الثالث في ترتيب أكثر الأندية تمثيلاً في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بـ16 لاعباً، خلف مانشستر سيتي الإنكليزي بـ19 لاعباً وبايرن ميونخ الألماني بـ18 لاعباً، بناء على إحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وإلى حدود مباريات الخميس الماضي، فإن 6 لاعبين من باريس سان جيرمان سجلوا أهدافاً في هذه النسخة، وهو رقم يفوق أي فريق آخر وفق ما أكده موقع سو فوت الفرنسي، فقد سجل برادلي باركولا وعثمان ديمبيلي مع فرنسا، وأشرف حكيمي مع المغرب، وجواو نيفيز ونونو مينديز مع البرتغال، ومباي مع منتخب السنغال. ولا تتوقف الإحصائيات عند هذا الحد، فمع إضافة الأهداف الجديدة التي سجلها لاعبو باريس سان جيرمان في نسخة 2026، يصل إجمالي أهداف النادي العاصمي إلى أكثر من 36 هدفاً منذ نسخة 2018، وهو رقم يفوق أي فريق آخر خلال هذه الفترة، وفق إحصائيات موقع أوبتا.

ويؤكد تألق لاعبي باريس سان جيرمان في هذه النسخة قيمة النجوم في الفريق، بما أن النادي نجح خلال المواسم الأخيرة في ضمّ عددٍ مهمٍ من المواهب، وأرقامه قد تشهد تحسناً متواصلاً في البطولة، خاصة أن معظم النجوم يملكون فرصاً كبيرة للتقدم في المسابقة مع المنتخبات المختلفة. وتقريباً فإن كل العناصر الأساسيين في الفريق يُشاركون في كأس العالم.