باريس سان جيرمان يهدد عرش ريال مدريد في دوري الأبطال

- يواصل باريس سان جيرمان ترسيخ مكانته كقوة مهيمنة في كرة القدم الأوروبية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية توالياً، مما يعكس نضج مشروعه الرياضي تحت قيادة المدرب لويس إنريكي. - يطمح النادي الباريسي لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي في موسم 2026-2027، وهو تحدٍ صعب لم يحققه سوى ريال مدريد في الفترة الذهبية بين 2016 و2018. - يترقب ريال مدريد هذا التطور، مما يضفي بعداً تاريخياً جديداً على المنافسة بين الناديين، خاصة مع اقتراب نهائي النسخة المقبلة في مدريد.

يواصل نادي باريس سان جيرمان ترسيخ مكانته قوةً مهيمنةً في كرة القدم الأوروبية، بعدما نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية توالياً إثر فوزه في المباراة النهائية على أرسنال الإنكليزي، ليؤكد بذلك أن مشروعه الرياضي قد بلغ مرحلة النضج الكامل.

ووفقاً لما يقدمه الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، فإن النادي الباريسي لم يعد مجرد منافس قوي على اللقب، بل أصبح مرشحاً دائماً للتتويج، بعد أن تمكن من الوصول إلى نصف النهائي في موسمه الأول مع المدرب، قبل أن يحقق اللقب القاري في النسخة التالية، ثم يواصل سلسلة نجاحاته بحصد لقب ثانٍ متتالٍ في دوري الأبطال.

وبحسب تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الأحد، فإن هذا التفوق الأوروبي جعل إدارة باريس سان جيرمان تضع هدفاً تاريخياً نصب أعينها، يتمثل في التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي في موسم 2026-2027، وهو إنجاز لم يحققه سوى نادي ريال مدريد في حقبة ذهبية بين عامي 2016 و2018 تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان. ويأتي هذا الطموح الكبير في ظل إدراك داخل النادي الباريسي لصعوبة التحدي، خاصة أن الوصول إلى ثلاث بطولات متتالية في دوري أبطال أوروبا يُعد من أصعب الإنجازات في تاريخ كرة القدم، ويتطلب استقراراً فنياً واستمرارية عالية المستوى على مدار سنوات.

في المقابل، يترقب ريال مدريد هذا التطور من كثب باعتباره النادي الوحيد الذي نجح في تحقيق هذا الإنجاز سابقاً، ما يمنح المواجهة غير المباشرة بين الطرفين بعداً تاريخياً جديداً، خصوصاً مع اقتراب استضافة نهائي النسخة المقبلة في ملعب متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. وبين طموح باريس سان جيرمان لمواصلة كتابة التاريخ، ورغبة ريال مدريد في الحفاظ على مكانته الأسطورية في البطولة، يبدو أن السنوات المقبلة قد تحمل صراعاً أوروبياً من العيار الثقيل على عرش دوري أبطال أوروبا.