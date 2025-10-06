باريس سان جيرمان يهاجم الاتحاد الفرنسي.. حلقة أخرى من الصراع

- باريس سان جيرمان ينتقد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بسبب بيان حول إصابة برادلي باركولا، مشيراً إلى أن المعلومات الطبية المقدمة من الاتحاد لا تتوافق مع تقارير الفريق الطبي للنادي. - الاتحاد الفرنسي أشار إلى إصابة مزمنة في عضلة الفخذ الخلفية لباركولا منذ مباراة دوري الأبطال ضد أتالانتا، مما أثار خلافاً حول مدى اهتمام الجهاز الطبي للنادي بحالة اللاعب. - الخلافات بين باريس سان جيرمان والاتحاد الفرنسي تتكرر، حيث سبق أن تعرض عثمان ديمبيلي لإصابة بعد تجاهل تحذيرات النادي، مما أثر على مشاركته في مباريات هامة.

هاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الاثنين، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بسبب بيان أصدره الاتحاد في وقت سابقٍ بشأن إصابة نجم الباريسي، برادلي باركولا، الذي وجه له المدرب ديديه ديشان، الدعوة للمشاركة في معسكر "الديوك" ولكن اتضح أن اللاعب يعاني من إصابة، فرضت استبعاده من المعسكر، ليواصل البرنامج العلاجي مع الجهاز الطبي للفريق، تحسباً لعودة المنافسات الرسمية.

🔄 Bradley Barcola, qui présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions face à l'Atalanta, est remplacé par @FlorianThauvin qui retrouve les Bleus 6 ans et 3 mois après sa dernière sélection ! 🔙 pic.twitter.com/7N1DkfbWDl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 6, 2025

ووفق موقع "أر.أم.سي" الفرنسي، فقد نشر باريس سان جيرمان بياناً، ردّ من خلاله على بيان الاتحاد بشأن إصابة باركولا، وجاء فيه: "تفاجأ باريس سان جيرمان بالبيان الصحافي الصادر عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول، بشأن صحة برادلي باركولا. المعلومات الواردة في هذا البيان لا تتوافق إطلاقاً مع المعلومات الطبية التي قدمها الفريق الطبي لباريس سان جيرمان".

وتابع البيان: " قبل اللقاء وكذلك عقب مباراة الأسبوع السابع من الدوري الفرنسي ضد ليل (مساء الأحد)، أرسل باريس سان جيرمان إلى المنتخب الفرنسي تقريراً طبياً عن برادلي باركولا، لم يُشر بأي حال من الأحوال إلى وجود إصابة مزمنة بعد مباراة أتالانتا. كما يُصرّ باريس سان جيرمان على ضرورة احترام السرية الطبية لمصلحة جميع الأطراف".

وكان الاتحاد الفرنسي قد نشر بياناً في وقت سابق، قال فيه: "يعاني (باركولا) من إصابة مزمنة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى منذ مباراة النادي الباريسي في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا (4-0، في 17 سبتمبر). وقد كانت كلمة "مزمنة" سبب الخلاف بين باريس سان جيرمان والاتحاد الفرنسي، لأنها تُلمح إلى أن الجهاز الطبي للفريق الفرنسي، لم يهتم جيداً بوضع اللاعب الصحي ما قاد إلى تعرّضه إلى إصابة وتعقّد وضعه.

وشهد الشهر الماضي، خلافاً قوياً بين باريس سان جيرمان والاتحاد الفرنسي، بسبب ما اعتبره الباريسي إهمال التحذيرات بشأن وضعية اللاعب عثمان ديمبيلي الذي أشركه المدرب ديديه ديشان، فتعرض إلى إصابة حرمت الفريق من خدماته في مباريات قوية مثل كلاسيكو فرنسا، ثم مواجهة برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، ولتشهد بداية المعسكر الجديد خلافاً آخر بشأن الكشف عن معطيات تهم صحة اللاعب باركولا، وقد لجأ ديشان إلى فلوريان توفان، لاعب نادي لانس، وبطل العالم 2018، الذي يعود للمنتخب الفرنسي بعد ست سنوات.