- يفتح باريس سان جيرمان أبوابه للجماهير في الدوحة من 14 إلى 17 ديسمبر، مقدماً تجربة "فان زون" فريدة تشمل أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية، مع ورش إبداعية وتحديات رياضية ومسابقات لجميع الأعمار. - تتضمن الفعالية مناطق لألعاب الفيديو وعروض موسيقية حية، مع فرص للقاء التميمة الرسمية "جيرمان" والتقاط الصور، مما يعزز تجربة المشجعين ويقربهم من تاريخ وإنجازات النادي. - تهدف الفعالية إلى تعزيز التواصل مع المشجعين وتقوية الروابط بينهم وبين النادي، مع ضرورة الحجز المسبق لبعض الأنشطة لضمان تجربة منظمة وآمنة.

فتح نادي باريس سان جيرمان أبوابه للجماهير، ليقدّم تجربة "فان زون" فريدة من نوعها في الدوحة، والتي ستستمر من 14 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول في فندق بارك بالدوحة. وتهدف الفعالية إلى منح المشجعين والعائلات فرصة الانغماس الكامل في عالم النادي الفرنسي الشهير من خلال سلسلة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية.

ويوفر باريس سان جيرمان في هذه التجربة ورشاً إبداعية للأطفال والكبار، إذ يمكن للمشاركين المساهمة في تصميم أدوات النادي والأنشطة الفنية، التي تعكس هوية "الباريسي"، وفقاً لما نشره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، يوم الأحد. كما ينظم النادي تحديات رياضية ومسابقات ممتعة لجميع الأعمار، مع فرص للفوز بجوائز وهدايا تذكارية تحمل شعار النادي.

ويشمل البرنامج مناطق مخصصة لألعاب الفيديو، إذ يمكن لعشاق الألعاب الإلكترونية اختبار مهاراتهم في محاكاة مباريات كرة القدم وتجارب تفاعلية ممتعة. ويضيف باريس سان جيرمان لمسة موسيقية على الفعالية من خلال عروض حية، لتصبح الفعالية مزيجاً من المتعة والإبداع لجميع الزوار.

ويتيح باريس سان جيرمان للزوار لقاء التميمة الرسمية "جيرمان"، مع فرص التقاط الصور، والمشاركة في أنشطة تفاعلية ممتعة، بينما تعرض بعض الزوايا الخاصة بالحدث أهم البطولات والجوائز، التي حصل عليها النادي، خلال الموسم الماضي، ما يعزز تجربة المشجعين، ويقرّبهم من تاريخ وإنجازات "الباريسي".

ويحظى الحدث بشعبية كبيرة، لذا يتطلب بعض النشاطات حجزاً مسبقاً عبر الإنترنت، لضمان تجربة منظمة وآمنة لكل الزوار. وأكد الـ "بي إس جي" أن الهدف من هذه الفعالية ليس فقط الترفيه، وإنما أيضاً تعزيز التواصل مع المشجعين وتقوية الروابط بينهم وبين النادي.

ويعتبر باريس سان جيرمان أن تجربة "فان زون" الفريدة في الدوحة فرصة مثالية للجماهير؛ للتعرف على ثقافة النادي وأجوائه الحماسية، سواءٌ كانوا من عشاق الرياضة أم العائلات الباحثة عن يوم ممتع ومليء بالأنشطة المتنوعة. وتعد الفعالية مثالاً واضحاً لحرص النادي على الابتكار في طرق التواصل مع جمهوره عالمياً.

ويختتم باريس سان جيرمان الفعالية بتجارب تفاعلية مميزة تهدف إلى منح الزوار ذكريات لا تُنسى، مع تأكيد أن تجربة "فان زون" ليست مجرد فعالية عابرة، بل هي رحلة حقيقية داخل عالم النادي، تعكس شغف "الباريسي" بمشجعيه وروحه المبتكرة في تنظيم الأحداث العالمية.