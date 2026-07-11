باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم برشلونة

- باريس سان جيرمان وبرشلونة في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الإسباني فيران توريس، رغم ارتباطه بعقد مع برشلونة حتى 2027، حيث يسعى توريس لتغيير مسيرته للحصول على دقائق لعب أكثر. - فيران توريس لم ينفِ فكرة مغادرة برشلونة، خاصة بعد سؤاله عن عرض باريس سان جيرمان خلال مشاركته في كأس العالم 2026، مما يشير إلى احتمالية انتقاله. - برشلونة حسم صفقة أنتوني غوردون من نيوكاسل ويقترب من ضم كريم أديمي من بوروسيا دورتموند، مما يعزز تشكيلته للموسم المقبل.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، السبت، عن مفاوضات متقدمة جداً بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني بشأن إتمام صفقة أحد نجوم منتخب إسبانيا في ميركاتو الصيف الحالي، في واحدة من المفاجآت الكبيرة في الميركاتو. ويسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع المهاجم الإسباني، فيران توريس (26 سنة)، قادماً من نادي برشلونة الإسباني، ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، السبت، فإنّ النادي الباريسي لم يُبدِ اهتماماً بالتعاقد مع مهاجم منتخب إسبانيا فحسب، بل هناك مفاوضات متقدمة من أجل محاولة إتمام الصفقة بنجاح في ميركاتو الصيف وبعد نهاية المونديال مباشرةً.

ورغم أن فيران توريس مرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى عام 2027، إلا أن المهاجم الإسباني يُفكر في بعض التغيير في مسيرته الكروية من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر، وفي وقت يريد هانسي فليك بناء تشكيلة قوية والتعاقد مع مهاجم رأس حربة هداف ومهاجمين مميزين يصنعون الفارق في خط الهجوم، مع العلم أن فيران توريس قدم مستوى كبيراً مع النادي الكتالوني في الموسم الماضي، ومع ذلك يحتاج المدرب الألماني لمهاجمين أصحاب لمسة حاسمة ومُميزة أمام المرمى.

ولم ينفِ فيران توريس نفسه فكرة مغادرة نادي برشلونة هذا الصيف، فعندما سأله أحد الصحافيين خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2026، إن كان يُفكر في الرحيل عن النادي الكتالوني وإن كان هناك عرض قوي من باريس سان جيرمان الفرنسي، لم يردُ اللاعب بالنفي وتحدث عن مواجهة منتخب إسبانيا فقط وأنه يسعى لتحقيق الفوز في المباراة.

وكان نادي برشلونة الإسباني حسم الصفقة الأولى في ميركاتو الصيف عبر التعاقد مع الجناح الإنكليزي، أنتوني غوردون، قادماً من نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، واقترب من حسم الصفقة الثانية والتي ستكتمل بداية الأسبوع المقبل، عبر التعاقد مع الجناح الألماني، كريم أديمي قادماً من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.