بدأ الاهتمام بحارس مرمى بارما، زيون سوزوكي (23 عاماً)، يزداد كثيراً في الآونة الأخيرة، إذ أشارت تقارير إيطالية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قدّم مؤخراً استفساراً بشأن اللاعب الدولي الياباني، الذي يحظى أيضاً باهتمام فريق يوفنتوس وعدد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويُعد سوزوكي ضمن قائمة اهتمامات نادي يوفنتوس لحراس المرمى المحتملين بحسب ما ذكر موقع فوتبول إيطاليا اليوم الاثنين، إذ يأمل المدير الفني لوتشيانو سباليتي في تحسين مركز حراسة المرمى بعد المستوى الذي قدّمه خلال الموسم الماضي، ميشيل دي غريغوريو.

ولا يزال يوفنتوس يأمل في ضمّ إيميليانو مارتينيز من أستون فيلا، إذ يضعه على رأس القائمة، لكنه يبحث أيضاً عن خيارات أخرى بحال انهيار صفقة وصيف مونديال 2026 وبطل كأس العالم 2022 مع التانغو، وبالتالي ظهر على الساحة اسم سوزوكي وغولييلمو فيكاريو حارس توتنهام، الذي قد يكون رحيله أيضاً صعباً بحكم تمسّك المدرب دي زيربي به.

وأكد الصحافي المتخصّص في أخبار الميركاتو وانتقالات اللاعبين جيانلوكا دي مارزيو، الاثنين، أنّ يوفنتوس يواصل مساعيه لضمّ سوزوكي، لكنه قد يواجه منافسة من باريس سان جيرمان، الذي تواصل مؤخراً مع بارما لمناقشة إمكانية التعاقد مع الحارس.

ويبقى وضع حراسة المرمى في باريس سان جيرمان غير محسوم تماماً، إذ لم يتضح بعد ما سيفعله النادي مع الفرنسي لوكاس شوفالييه، والذي لم يقدم أداءً مقنعاً بعد انضمامه إلى الفريق ليحلّ بدلاً من الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما في حديقة الأمراء الصيف الماضي، بعد انتقال الأخير إلى مانشستر سيتي.

وفي حال السماح لشوفالييه بالرحيل، قد يلجأ باريس سان جيرمان إلى سوزوكي حارس بارما كخيار بديل، خاصة أن المدرب الإسباني لويس إنريكي يعتمد في المقام الأول على الدولي الروسي ماتفي سافونوف، الذي ساهم في المحافظة على لقب أبطال أوروبا الموسم الماضي.