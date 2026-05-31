باريس سان جيرمان يغازل جوهرة المغرب بعرض ضخم

- يسعى باريس سان جيرمان لضم المغربي أيوب بوعدي، موهبة ليل البارزة، لتعزيز خط الوسط بلاعبين شباب، حيث يحظى بإعجاب المدرب لويس إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس. - قدم النادي عرضاً أولياً يمتد لخمس سنوات براتب شهري بين 285 و315 ألف يورو، لكن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى وسط منافسة من أندية إنجليزية كبرى. - يمتد عقد بوعدي مع ليل حتى 2029، مما يمنح ناديه قوة تفاوضية كبيرة، ويعكس اهتمام باريس سان جيرمان بالمواهب الشابة لبناء فريق تنافسي.

تقدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بخطوة جديدة، في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أبدى اهتماماً جاداً بضم موهبة ليل، المغربي أيوب بوعدي (18 عاماً)، أحد أبرز الأسماء الصاعدة في كرة القدم الفرنسية.

ووفقاً لصحيفة سبورت الفرنسية، اليوم الأحد، فإنّ النادي الباريسي يسعى بقوة لحسم الصفقة مبكراً، في إطار خطته لتعزيز خط الوسط بلاعبين شباب، إذ يحظى بوعدي بإعجاب كبير من المدرب لويس إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس، بفضل إمكانياته الفنية وتعدد أدواره في وسط الملعب. وبحسب المعطيات، فإن باريس سان جيرمان قدّم عرضاً أولياً للاعب يمتد لخمس سنوات، مع راتب شهري يتراوح بين 285 و315 ألف يورو قبل الضرائب، في خطوة تعكس جدية النادي في التعاقد معه خلال الميركاتو المقبل.

ورغم ذلك، لم يجرِ التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، إذ لا تزال المفاوضات في مراحلها الأولى، في وقت يواجه فيه النادي الباريسي منافسة قوية من أندية إنكليزية كبرى مثل تشلسي ومانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد، التي تتابع اللاعب عن قرب.

ومن المتوقع أن يكون ملف بوعدي أحد أبرز ملفات سوق الانتقالات الصيفية، خاصة أن عقده مع ليل يمتد حتى عام 2029، ما يمنح ناديه قوة تفاوضية كبيرة، وقد يدفع نحو ارتفاع قيمته السوقية في حال استمرار الاهتمام به. ويواصل باريس سان جيرمان في الوقت ذاته سياسته القائمة على استقطاب المواهب الشابة من الدوري الفرنسي، بعد صفقات سابقة مثل برادلي باركولا وديزيريه دويه ولوران شوفالييه، في إطار مشروع طويل الأمد لبناء فريق تنافسي للمستقبل.