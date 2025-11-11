باريس سان جيرمان يعثر على بديل حكيمي في الدوري الإنكليزي

- يسعى باريس سان جيرمان لتعويض غياب أشرف حكيمي بسبب الإصابة ومشاركته في كأس أمم أفريقيا، ويستهدف التعاقد مع دانيال مونوز من كريستال بالاس لتعزيز دفاعه. - يواجه باريس سان جيرمان منافسة قوية من أندية مثل تشلسي وبرشلونة للتعاقد مع المدافع الكولومبي، مما قد يتطلب دفع مبلغ مالي كبير لحسم الصفقة. - رغم التحديات، يظل باريس سان جيرمان وجهة جذابة للاعبين بفضل مستواه العالي ووجود نجوم بارزين، مما يعزز فرصه في دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي.

شرعت إدارة باريس سان جيرمان في البحث عن مدافع يُعوض نجمه المغربي، أشرف حكيمي، الذي تعرّض لإصابة خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام بايرن ميونخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا، والذي سيغيب عن مباريات الفريق بنهاية العام الحالي، لمشاركته في كأس أمم أفريقيا المقررة إقامتها في المغرب، ومِن ثمّ سيحتاج الفريق إلى لاعب يعوّض لاعب "أسود الأطلس"، رغم أن الأمر سيكون مُعقداً، إذ إن مستوى حكيمي في آخر المباريات يؤكد أنه أفضل اللاعبين في مركزه.

وأكد موقع لايف فوت الفرنسي، أمس الاثنين، أن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع مدافع كريستال بالاس، الكولومبي دانيال مونوز، الذي برز مع الفريق الإنكليزي، وقدّم نفسه بشكل جيد، ما يجعله خياراً مناسباً للفريق الباريسي، الذي يُنافس على العديد من البطولات، ويحتاج إلى لاعب مستعد لتقديم الإضافة، خصوصاً في رحلة "البي إس جي" للمحافظة على لقب دوري أبطال أوروبا مجدداً، وقد يستطيع تعويض النجم المغربي.

وسيجد بطل الدوري الفرنسي منافسة قوية للتعاقد مع المدافع الكولومبي، نظراً لوجود أندية أخرى، مثل تشلسي الإنكليزي وبرشلونة الإسباني، مهتمّة بضمّه إلى صفوفها، وفق ما أشار إليه موقع توب ميركاتو الفرنسي. ولهذا، سيكون باريس سان جيرمان مُجبراً على دفع مقابل مالي مهم لحسم المنافسة، رغم أن المستوى الذي بلغه الفريق يحفّز اللاعبين على الانضمام إليه، بما أنه من بين أبرز المرشحين للتألق في دوري أبطال أوروبا، كذلك فإنه يقود الترتيب في الدوري الفرنسي، إضافة إلى وجود عددٍ كبير من النجوم في صفوفه.