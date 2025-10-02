باريس سان جيرمان يستهدف مدافع برشلونة مجاناً

- يسعى باريس سان جيرمان لتعزيز صفوفه بسبب كثرة الإصابات وضغط المباريات، مستهدفاً مدافع برشلونة إريك غارسيا الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، مما يجعله متاحاً للانتقال مجاناً في صيف 2022. - غارسيا أصبح عنصراً مهماً في خطط المدرب هانسي فليك بفضل تعدد أدواره، لكن المفاوضات لتجديد عقده مع برشلونة لم تتقدم بسبب الوضع المالي المعقد للنادي. - اهتمام سان جيرمان بغارسيا يأتي في توقيت حساس، حيث يعرف المدرب لويس إنريكي قيمته جيداً، مما قد يؤدي إلى توتر جديد بين الناديين.

يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي مساعيه لتعزيز صفوفه في ظل كثرة الإصابات التي طاولته نتيجة ضغط المباريات وعدم حصول اللاعبين على فترات راحة كافية، وهو ما دفع الإدارة والمدرب الإسباني لويس إنريكي (54 عاماً) إلى التركيز على تدعيم التشكيلة بهدف تطبيق نظام المداورة والحفاظ على سلامة العناصر الأساسية وضمان استمرارية نسق الفريق، إذ وضع الباريسي هذه المرة أنظاره على مدافع نادي برشلونة، الإسباني إريك غارسيا (24 عاماً)، الذي ينتهي عقده في يونيو/حزيران المقبل، ما قد يجعله متاحاً للانتقال مجاناً في صيف 2022.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية، الأربعاء، أن غارسيا تحوّل من لاعب بديل إلى عنصر مهم في خطط المدرب هانسي فليك، الذي يثمّن بشدة تعدد أدواره، كونه يجيد اللعب قلب دفاع، وظهيراً أيمن، وحتى لاعب وسط مدافع عند الحاجة. ولهذا السبب، يتمسك برشلونة بفكرة تجديد عقده، لكن المفاوضات لم تتقدم بسبب الوضع المالي المعقد للنادي، في ظل الالتزامات الكبيرة، وعلى رأسها عقد الهولندي فرينكي دي يونغ الجديد.

ويأتي اهتمام سان جيرمان بالمدافع الشاب في توقيت حساس، خاصة أنّ مدربه لويس إنريكي يعرف جيداً قيمته بعدما اعتمد عليه بشكل أساسي في المنتخب الإسباني، حتى عندما كان يفتقر لخبرة كافية أو دقائق لعب منتظمة في الأندية، ويعزز هذا الارتباط السابق رغبة بطل فرنسا في استغلال أي تعثر بالمفاوضات بين اللاعب والنادي الكتالوني لخطف توقيعه.

وشارك غارسيا في ست من أصل سبع مباريات خاضها برشلونة هذا الموسم، مؤكداً مكانته في التشكيلة الأساسية. ومع ذلك، فإن تذبذب موقف النادي الكتالوني على صعيد التمديد يفتح الباب أمام سيناريو رحيله مجاناً، في خطوة قد تعيد إشعال التوتر بين برشلونة وسان جيرمان، اللذين دخلا في صراعات مماثلة في الماضي حول أسماء كبيرة مثل نيمار، فيراتي، وماركينيوس.