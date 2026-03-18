باريس سان جيرمان يستعرض قوته على أندية البريمييرليغ

- تأهل باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على تشلسي بنتيجة إجمالية (8-2)، مؤكدًا هيمنته على الأندية الإنجليزية واستعداده للدفاع عن لقبه التاريخي. - شهدت مباريات الثلاثاء تأهل أرسنال بعد فوزه على باير ليفركوزن، ليواجه سبورتينغ لشبونة الذي قلب تأخره أمام بودو غليمدت إلى انتصار كبير، بينما تأهل ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي. - ينتظر باريس سان جيرمان مواجهة محتملة مع ليفربول في حال تأهله، بينما يترقب ريال مدريد لقاءً قوياً مع بايرن ميونخ بعد تفوق الأخير على أتلانتا.

تابع باريس سان جيرمان الفرنسي، رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، بتأهله إلى ربع النهائي. وجدد الباريسي انتصاره على تشلسي الإنكليزي، فبعد الفوز عليه ذهاباً (5ـ2) في باريس منذ أسبوع، حقق مساء الثلاثاء، انتصاراً جديدا بنتيجة (3ـ0) في لندن، في مباراة سيطر عليها النادي الفرنسي بشكل كامل بعد بداية قوية ساعدته على فرض كلمته على "البلوز".

وبعد أن أحرز ثنائية ذهاباً، سجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدفاً سريعاً (الدقيقة السادسة)، قبل أن يضيف برادلي باركولا هدفاً ثانياً لا يختلف كثيرا عن هدفه ذهاباً. وفي الشوط الثاني أضاف سيني مايولو هدفاً ثالثاً أكد تألق فريقه. وأثبت باريس سان جيرمان استعداده الكبير، من أجل الدفاع عن اللقب التاريخي الذي فاز به في الموسم الماضي، كما ردّ على خسارته في نهائي كأس العالم للأندية في الصيف الماضي أمام تشلسي بنتيجة (0ـ3).

كما استعرض باريس سان جيرمان مجدداً قوته أمام الأندية الإنكليزية. فخلال الموسم الماضي، توج باللقب، بعد أن تخطى أندية ليفربول وأستون فيلا وأرسنال قبل حسم إنتر ميلان في اللقاء الختامي. وفي هذا الموسم تغلب على تشلسي ذهاباً وإياباً، وبالتالي مثّل كابوساً لأندية البريمييرليغ، رغم قوتها بما أنها تدخل المسابقة مرشحة لحصد اللقب أو الوصول لأدوار متقدمة. وسيواجه باريس سان جيرمان في الدوري المقبل، المتأهل بين غلطة سراي وليفربول الإنكليزي، ما يعني إمكانية مواجهة فريق إنكليزي مجدداً، في حال قلب ليفربول تأخره ذهابا (0ـ1).

كما شهدت مباريات الثلاثاء، انتصار أرسنال الإنكليزي على باير ليفركوزن الألماني، بنتيجة (2ـ0)، ليتأهل إلى ربع النهائي، بعد أن حسم التعادل جولة الذهاب (1ـ1). وسيواجه أرسنال في الدور المقبل، نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الذي حقق إنجازاً كبيراً بتعويض تأخره ذهابا (0ـ3) أمام بودو غليمدت النرويجي إلى انتصار بنتيجة (5ـ0). وتأهل ريال مدريد الإسباني على حساب مانشستر سيتي الإنكليزي إثر انتصاره (2ـ1) وكان الفريق الإسباني انتصر ذهاباً في ملعبه بنتيجة(3ـ0). وسيلعب ريال مدريد أمام المتأهل من بايرن ميونخ الألماني وأتلانتا الإيطالي، وحسم الفريق الألماني لقاء الذهاب (6ـ1) خارج ميدانه، وبالتالي فإنه الأقرب للتأهل ومواجهة النادي الملكي في لقاء سيكون قوياً.