باريس سان جيرمان يستعد لهزم برشلونة في صراع المواهب

- باريس سان جيرمان يقترب من ضم اللاعب المالي الشاب أبوبكر مايغا، بعد نجاحه في فترة تجريبية مع النادي، مما يعكس التنافس الشديد مع برشلونة على المواهب الشابة. - برشلونة يركز على استقطاب المواهب الواعدة بتكلفة منخفضة لتعزيز أكاديميته، لكن باريس سان جيرمان يستغل هذه الاستراتيجية ويستهدف نفس السوق الأفريقي. - التوترات تتزايد بين الناديين، حيث يسعى باريس سان جيرمان لضمان انضمام مايغا فور بلوغه سن 18 عاماً، متفوقاً بذلك على برشلونة.

أوشك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على تحقيق صفقة مماثلة لصفقة الإسباني الشاب، درو فرنانديز لاعب برشلونة سابقاً. فبعد أشهر قليلة من التعاقد مع فرنانديز، أفادت تقارير إعلامية، أن لاعباً من مالي يبلغ من العمر 16 عاماً، تواصل معه نادي برشلونة خلال الصيف الماضي، قد ينضم بشكل مفاجئ إلى باريس سان جيرمان.

وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الاثنين، أن نادي برشلونة ركز على استقطاب اللاعبين الشباب الواعدين بتكلفة منخفضة لتعزيز أكاديميته، وقد حقق نجاحاً ملحوظاً، لكن هذه الاستراتيجية باتت الآن مصدر إلهام لأكبر الأندية الأوروبية، واشتدت المنافسة، خاصة مع باريس سان جيرمان الفرنسي. ففي الشتاء الماضي، استغل النادي الباريسي الشرط الجزائي المنخفض في عقد درو فرنانديز، ليضمه إلى صفوفه ويمنحه المزيد من وقت اللعب.

وفي الآونة الأخيرة، كثف برشلونة جهوده في استكشاف المواهب في أفريقيا، وزاد من شراكاته مع الأكاديميات واستقطب العديد من اللاعبين الشباب الواعدين من القارة. بدا كل شيء تحت السيطرة حتى دخل باريس سان جيرمان على الخط، بعد أن قرر مؤخراً استكشاف هذا السوق نفسه بطموح. ويُراقب النادي الباريسي عن كثب أفضل المواهب الصاعدة من أكاديميات الشباب الأفريقية. وفي قلب هذه المنافسة الجديدة، أبوبكر مايغا، لاعب خط الوسط الهجومي المالي البالغ من العمر 16 عاماً.

ويُعتبر مايغا أحد أبرز آمال جيله، وقد ترددت شائعات عن اقترابه من الانضمام إلى برشلونة الصيف الماضي بعد فترة ناجحة قضاها مع النادي خلال أيام اختبار في إسبانيا، لكن اللاعب اضطر للانتظار حتى بلوغه سن 18 عاماً لإتمام انتقاله. ولكن في تطور مفاجئ للأحداث، كشفت صحيفة "سبورت" أن مايغا شوهد مؤخراً في باريس، إذ خضع لفترة تجريبية مع باريس سان جيرمان قبل مشاركته في بطولة أولمبيا للمستقبل مع فرق الشباب بالنادي.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أنّ هذا كان اختباراً لتقييم مستواه التنافسي الحقيقي. وفي نهاية البطولة، سيُقرر مسؤولو باريس سان جيرمان مستقبله. إذا أبهرهم، وسيسعى النادي الباريسي إلى إبرام اتفاقية نهائية لضمان انضمامه فور بلوغه سن 18 عاماً، ويبدو الآن أنه قد سبق برشلونة في هذا المجال. ويُجسّد هذا الموقف بوضوح التوترات المتزايدة بين الناديَين.