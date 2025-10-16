باريس سان جيرمان يريد حسم صفقة نجم نيوكاسل لتعزيز خط وسطه

- يعاني باريس سان جيرمان من سلسلة إصابات متكررة لنجومه بسبب الموسم المرهق السابق، حيث حقق الفريق نجاحات محلية وأوروبية كبيرة، مما أثر على جاهزية اللاعبين بدنيًا. - يسعى النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين متعددين لتطبيق سياسة المداورة دون التأثير على الأداء، مع التركيز على خط الوسط لمنح اللاعبين الأساسيين فترات راحة ضرورية. - وضع باريس سان جيرمان نجم نيوكاسل ساندرو تونالي كأولوية في الانتقالات الصيفية، حيث يُتوقع أن يعزز خط الوسط بخبرته الأوروبية ويساعد في إراحة اللاعبين الأساسيين.

شكّلت سلسلة الإصابات التي تعرّض لها نجوم نادي باريس سان جيرمان تباعاً مع انطلاق الموسم الحالي، هاجساً مقلقاً داخل الفريق، بعد موسم مرهق خاض فيه لاعبو المدرب الإسباني لويس إنريكي (54 عاماً) سباقات متواصلة على جميع الجبهات، محلياً وأوروبياً. ودفع الفريق الفرنسي ثمنَ النجاح الباهر الذي حقّقه في الموسم الماضي، حين تُوِّج بكل الألقاب المحلية ورفع كأس دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، ليجد نفسه اليوم أمام تداعيات بدنية واضحة تمثّلت في تكرار الإصابات.

ولتفادي هذه المشكلة، يسعى باريس سان جيرمان إلى انتداب مجموعة من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة في أكثر من مركز، ما يتيح للمدرب الإسباني تطبيق سياسة المداورة دون التأثير على الأداء العام للفريق. ويراهن الفريق الفرنسي على بناء دكة بدلاء قوية، تُمكِّن نجومه من الحصول على فترات راحةٍ ضرورية خلال الموسم الطويل والمزدحم بالمباريات، لا سيّما في خطّ الوسط، من أجل منح نجمه البرتغالي فيتينيا (24 عاماً) بعض الدقائق من الراحة، دون أن يفقد الفريق توازنه أو شخصيته في الملعب.

وكشف موقع فيشاخيس الإسباني، اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان قد وضع نجم نيوكاسل يونايتد الإيطالي ساندرو تونالي (25 عاماً) على رأس أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يرى مسؤولو الفريق الفرنسي أن ضمّ تونالي سيمنح خط الوسط دفعة قوية، ويسهل للمدرب إراحة لاعبي الوسط، خاصة مع امتلاك اللاعب خبرة أوروبية بحكم لعبه في الدوري الإنكليزي الممتاز، وحمل من قبل ألوان نادي ميلان في الكالتشيو.

وخاضَ تونالي الموسم الماضي 45 مباراة مع نيوكاسل في مختلف المسابقات، لعب خلالها أكثر من 3300 دقيقة، سجّل فيها ستة أهداف وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة، ما جعله عنصراً محورياً في مشروع المدرب إيدي هاو. ومع عودة اللاعب الإيطالي إلى كامل جاهزيته، يدرك باريس سان جيرمان أنّ التعاقد معه سيعني منافسة شرسة على المراكز الأساسية في وسط الميدان.