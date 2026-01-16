باريس سان جيرمان يريد استغلال حالة الفوضى في تشلسي... هذه التفاصيل

- يسعى نادي باريس سان جيرمان، بقيادة ناصر الخليفي، لاستغلال الفوضى في تشلسي لضم النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لتعزيز صفوف الفريق بأفضل اللاعبين. - انضم إنزو فرنانديز إلى تشلسي في 2023 مقابل 123 مليون يورو، لكنه يشعر بخيبة أمل بعد إقالة المدرب إنزو ماريسكا، مما يدفعه للتفكير في الرحيل. - باريس سان جيرمان مستعد لدفع أكثر من 100 مليون يورو لحسم صفقة إنزو فرنانديز في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

يمتلك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا، فريقاً قوياً للغاية، لكن هذا لا يعني نهائياً أن الإدارة بقيادة القطري ناصر الخليفي، لا تفكر في كيفية تحسين العمل على صفوف الفريق، من خلال استغلال حالة الفوضى التي تعيشها بعض الأندية في القارة، وعلى رأسها تشلسي الإنكليزي.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الخميس، أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، يريد استغلال الأزمة وحالة الفوضى، التي يعيشها تشلسي الإنكليزي، من أجل خطف نجم "البلوز" الأول، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لأن بطل دوري أبطال أوروبا، يعمل على تعزيز صفوف كتيبة المدرب لويس إنريكي بأفضل اللاعبين في العالم، ولا يمكن نكران أن الأرجنتيني، إنزو فرنانديز (24 عاماً)، يُعد أحد هؤلاء.

وتابعت أن إنزو فرنانديز انضم إلى صفوف نادي تشلسي الإنكليزي في عام 2023، مقابل 123 مليون يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ "البلوز"، لكن إدارة باريس سان جيرمان تابعت تصريحات الأرجنتيني خلال الأيام الماضية، بعدما عبّر عن خيبة أمله الكبرى، من إقالة المدرب الإيطالي، إنزو ماريسكا، الذي كانت تربطه علاقة صداقة قوية، الأمر يجعله يفكر بشكل جدي في الرحيل.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان تعلم جيداً، أن حالة الفوضى التي يمر بها تشلسي الإنكليزي ستدفع عدداً من النجوم إلى إبداء رغبتهم علناً بالرحيل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكن بطل دوري أبطال أوروبا يريد حسم صفقة إنزو فرنانديز، وأبدى استعداده بشكل جدي إلى دفع أكثر من 100 مليون يورو، حتى ينهي كل شيء.