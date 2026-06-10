باريس سان جيرمان يرفض التفريط بفيتينيا ونيفيز

- نادي باريس سان جيرمان يصر على بقاء اللاعبين البرتغاليين فيتينيا وجواو نيفيز تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، بعد مساهمتهما في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين. - وكيل اللاعبين، خورخي مينديز، يؤكد سعادتهما في باريس سان جيرمان، نافياً أي شائعات عن انتقالهما إلى ريال مدريد، الذي يقترب من التعاقد مع جوزيه مورينيو. - فيتينيا يتميز كلاعب ارتكاز دفاعي بمهاراته في التحكم بإيقاع اللعب، بينما يُعرف نيفيز بمهارته في التمرير والتحكم الدقيق باللعب، مما يجعلهما عناصر أساسية في تشكيلة الفريق.

كشف الصحافي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، أن نادي باريس سان جيرمان متمسّك ببقاء اللاعبين البرتغاليين فيتينيا وجواو نيفيز في الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي بعد المستويات المميزة التي قدمها النجمان في الموسمين الماضيين، عقب مساهمتهما الفعالة في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرتين متتاليتين عقب التفوق على إنتر في 2025 وأرسنال في 2026.

وقال رومانو عبر حسابه على موقع إنستغرام، اليوم الأربعاء، نقلاً عن وكيل أعمال اللاعبين، فيتينيا وجواو نيفيز، البرتغالي خورخي مينديز: "لم يكن اللاعبان خياراً مطروحاً أمام أيّ نادٍ، هما سعيدان للغاية في باريس سان جيرمان وسيواصلان حصد الألقاب"، ما يؤكد بالتالي نفي أي حديث عن إمكانية التحاق أحدهما بصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يقترب من التعاقد مع جوزيه مورينيو من بنفيكا.

ويُدرك باريس سان جيرمان بطبيعة الحال أهمية اللاعبين في تشكيلة إنريكي، حيث يسعى الفريق بقيادة الرئيس، رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي للحفاظ على الأسماء التي استطاعت كتابة التاريخ مع النادي في الفترة الأخيرة، من أجل إضافة المزيد من الألقاب.

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ويُمكن وصف فيتينيا صاحب الـ26 عاماً بأنّه لاعب ارتكاز دفاعي يُجيد التحكم في إيقاع اللعب، ويبرع في الاستحواذ على الكرة، غالباً ما يتراجع بالقرب من قلبي الدفاع لبدء الهجمة، ولا تقتصر أولويته على ضمان سلامة التمريرات فحسب، بل على التقدم للأمام أيضاً، حيث يسعى لنقلها إلى مناطق متقدمة بهدف واضح، سواء من خلال تمريرات قصيرة أو طويلة مُتقنة، وعلى الرغم من أنه يلعب بشكل أساسي في العمق، فإنه يتمتع بالمرونة التكتيكية التي تُمكنه من التحرك إلى الأطراف، وتحت قيادة مدربين مثل لويس إنريكي، تم توظيفه حتى في أدوار أكثر في الأمام بخط الوسط.

على المقلب الآخر يُعتبر نيفيز (21 عاماً)، لاعب وسط محوري معروف بمهارته في التمرير والتدخل لقطع الكرات والتحكم الدقيق باللعب، يُعرف بهدوئه ولياقته البدنية ونضجه التكتيكي رغم صغر سنه، فهو قادر على المحافظة على الكرة تحت الضغط في المساحات الضيقة، خاصة أنّه شغل مركز صانع ألعاب متأخر في بنفيكا قبل انتقاله إلى الباريسي حيث وُظّف في أكثر من منصب بفضل تعدد مواهبه.