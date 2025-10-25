باريس سان جيرمان يرصد 70 مليون يورو لحسم صفقة ضخمة في الشتاء

- يسعى نادي باريس سان جيرمان لحسم صفقة التعاقد مع رودريغو مورا، قائد وسط بورتو البالغ من العمر 18 عاماً، مقابل 70 مليون يورو في الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز فريقه بالمواهب الشابة. - تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المدرب لويس إنريكي لبناء فريق قوي يحافظ على إنجازات الموسم الماضي، بما في ذلك الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا والتركيز على المسابقات المحلية. - أبدت إدارة باريس سان جيرمان استعدادها لدفع الشرط الجزائي في عقد مورا لضمان حسم الصفقة بهدوء، بعيداً عن منافسة الأندية الأوروبية الأخرى.

وضعت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نصب عينيها حسم صفقة ضخمة للغاية، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما رصدت 70 مليون يورو، من أجل التعاقد مع قائد وسط فريق بورتو البرتغالي، رودريغو مورا (18 عاماً)، الذي يُعد من أهم المواهب الصاعدة في القارة الأوروبية.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم السبت، أن باريس سان جيرمان يواصل رحلته في جلب واستقطاب المواهب الشابة، وفق الرؤية التي وضعها المدرب الإسباني، لويس إنريكي، الذي يسعى إلى بناء فريق يستطيع المحافظة على جميع المنجزات، التي تم تحقيقها خلال الموسم الماضي، وعلى رأسها الدفاع علن لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع التركيز أيضاً على المسابقات المحلية.

وتابعت أن رغبة باريس سان جيرمان في حسم صفقة رودريغو مورا تعود إلى أن اللاعب الشاب خطف الأنظار إليه وبقوة مع ناديه بورتو، كما أن التقارير، التي أرسلها كشاف بطل الدوري الفرنسي كانت إيجابية للغاية، الأمر الذي شجع المدرب لويس إنريكي على مطالبة الإدارة بحسم الصفقة، والتي تحركت على الفور، وبدأت الإجراءات الروتينية للعمل على تقديم عرضها الأولي، وبعدها المفاوضات، قبل إنهاء الصفقة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وختمت الصحيفة تقريرها أن باريس سان جيرمان درس عقد رودريغو مورا مع بورتو، وأبدت إدارة بطل الدوري الفرنسي استعدادها لدفع مبلغ الشرط الجزائي في عقده، والمقدر بـ 70 مليون يورو، لضمان حسم الصفقة في "الميركاتو" الشتوي المقبل بهدوء، بعيداً عن محاولات أي نادٍ أوروبي للدخول في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ 18 عاماً، ما يعني أن "الباريسي" يتحرك وفق رؤية واضحة، وهي إنهاء كل شيء، قبل شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.