باريس سان جيرمان يدافع عن حقوقه ويكشف تفاصيل النزاع مع مبابي

- أصدر باريس سان جيرمان بياناً يتهم كيليان مبابي بالإخلال بالتزاماته التعاقدية، مما أدى إلى تصعيد النزاع بعد فشل الحل الودي، مشيراً إلى استغلاله للثقة الممنوحة له. - أشار البيان إلى تراجع مبابي عن اتفاق لخفض راتبه في أغسطس 2023، مما تسبب في أضرار مالية للنادي، وأخفى قراره بعدم تمديد عقده، مما حرم النادي من ترتيب انتقاله. - أكد النادي أن طلب مبابي لتحويل عقده إلى عقد غير محدد المدة يفتقر للأساس القانوني، مشدداً على التزامه بالمعايير المهنية واحترام كيان النادي وجماهيره.

نشر باريس سان جيرمان، أمس الاثنين، بياناً موجهاً ضد لاعبه السابق الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً)، وذلك عقب الجلسة التي جمعت النادي وممثلي اللاعب الحالي في صفوف ريال مدريد الإسباني أمام مجلس العمل في باريس، ودافع الباريسي عن حقوقه مؤكداً أن تصرفات مبابي كانت غير ملتزمة بالاتفاقات التعاقدية والمواثيق الأساسية للنادي، وسط تصعيد جديد في النزاع بين الطرفين، خاصة بعد فشلهما في التوصل إلى حل ودي.

ووجه باريس سان جيرمان، بعد انتهاء الجلسة، بياناً شديد اللهجة ضد مهاجمه السابق، مشيراً إلى أن النادي تعرض لأضرار بالغة عقب الإخلالات الجسيمة من مبابي بالتزاماته التعاقدية الملزمة قانوناً، وبالمبادئ الأساسية لحسن النية والولاء، وأكد البيان أن هذا السلوك يعكس استغلال اللاعب الثقة التي منحت له، مؤكداً حرصه على الدفاع عن حقوقه وحماية مصالح النادي وجماهيره.

وجاء في بيان باريس سان جيرمان الذي أبرزته صحيفة ليكيب الفرنسية: "كان نادي باريس سان جيرمان ممثلاً أمام مجلس العمل في باريس لإثبات الأضرار البالغة التي لحقت بالنادي نتيجة الإخلالات الجسيمة التي ارتكبها السيد كيليان مبابي تجاه التزاماته التعاقدية الملزمة قانوناً، وتجاه المبادئ الأساسية لحسن النية والولاء، يرغب النادي في التذكير بأنه بذل كل ما في وسعه، أكثر من عام، للتوصل إلى حل ودي يسمح لجميع الأطراف بالمضي قدماً، وفقاً لعلاقة التعاون والثقة التي يجب أن تجمع بين الطرفين".

وأضاف الباريسي في بيانه: "شجعت عدة جهات مختصة في هذا النزاع على حل ودي، وهو ما سعى إليه النادي دائماً بحسن نية، ورغم هذه الجهود المتكررة، واصل السيد مبابي مهاجمة النادي في كل مناسبة، بما في ذلك من خلال الإجراء الذي باشره اليوم، وهو وضع مؤسف للاعب نفسه وللكرة الفرنسية عموماً، أمام المحكمة قدّم النادي عناصر تثبت أن اللاعب تصرف بطريقة غير نزيهة، إذ قام، طوال نحو أحد عشر شهراً بين يوليو/تموز 2022 ويونيو/حزيران 2023، بإخفاء قراره بعدم تمديد عقده، ما حرم النادي من أي فرصة لترتيب انتقاله".

وأوضح البيان أن مبابي قد تراجع عن اتفاق كان مبرماً مع مسؤولي باريس سان جيرمان في أغسطس/آب 2023، والذي كان ينص على خفض راتبه في حال قرر الرحيل مجاناً، وذلك لضمان استقرار النادي المالي بعد الاستثمارات الكبيرة التي قام بها، وأكد الباريسي أن هذا التكتم، إلى جانب الطعن في هذا الاتفاق الواضح والمكتوب، تسبب في أضرار مالية جسيمة للنادي، الذي يسعى الآن إلى إثبات هذه الخسائر أمام الجهات القضائية المختصة.

ولم يتوقف النادي عند هذا الحد، إذ أكد البيان أيضاً: "يُجسّد هذا السلوك، إلى جانب اللامبالاة تجاه الوضع المالي للنادي، استغلالاً للثقة التي منحها باريس سان جيرمان للاعب، وهي الثقة التي كان مبابي يغذيها بتصريحاته، على غرار ما قاله في الثالث يناير/كانون الثاني 2024 بعد مباراة في حديقة الأمراء: لم أتخذ قراري بعد، لكن مع الاتفاق الذي أبرمته مع الرئيس هذا الصيف، وبغض النظر عن خياري، نجحنا في حماية جميع الأطراف والحفاظ على هدوء النادي استعداداً للتحديات المقبلة، وهذا هو الأهم، قراري مسألة ثانوية".

وأكد باريس سان جيرمان أن طلب كيليان مبابي تحويل عقده إلى عقد عمل غير محدد المدة يفتقر إلى أي أساس قانوني، مشدداً على أن عقود اللاعبين المحترفين هي عقود محددة المدة ذات طابع خاص، تخضع لقانون الرياضة ومعتمدة من رابطة كرة القدم الاحترافية، وفقاً للقوانين الفرنسية والأوروبية، كما شدد النادي على التزامه الكامل بالمعايير المهنية ورفضه أي ادعاءات بالتحرش أو الضغط، ليضيف البيان أن "السيد مبابي شارك في أكثر من 94% من المباريات الرسمية خلال موسم 2023-2024، وأن جميع القرارات الرياضية اتخذت من قبل مدرب يملك اليوم لقب دوري أبطال أوروبا، وأن اللاعب كان دائماً يعمل في ظروف تتوافق تماماً مع ميثاق كرة القدم للمحترفين".

واختتم البيان بالقول: "من الناحيتين القانونية والواقعية، اتخذ اللاعب التزامات واضحة، علنية وسرية، كررها مراراً، وكل ما يطلبه النادي هو أن يلتزم بها، بعدما استفاد من امتيازات استثنائية طيلة سبع سنوات مع باريس سان جيرمان، ويواصل النادي الدفاع عن حقوقه بصرامة، فجوهر القضية يتعلق بحسن النية، والأمانة، والحفاظ على القيم، واحترام كيان النادي الباريسي وجماهيره. وفي الوقت نفسه، يواصل النادي البناء على النجاح الذي تحقق في الموسم الأكثر تميزاً في تاريخه، والمستند إلى التضامن والعمل وروح الفريق وتقديم مصلحة النادي على أي فرد".