- نادي باريس سان جيرمان يسجل رقماً قياسياً في كأس العالم 2026 بفضل هدف غونزالو راموس، حيث أصبح النادي الذي يضم أكبر عدد من الهدافين المختلفين في بطولة واحدة، مع ثمانية لاعبين سجلوا أهدافاً. - من بين هؤلاء اللاعبين، عثمان ديمبيلي، وبرادلي باركولا، وديزيريه دويه، وإبراهيم مباي، وأشرف حكيمي، وجواو نيفيس، ونونو مينديز، وغونزالو راموس، مما يعزز مكانة النادي في السجلات العالمية. - باريس سان جيرمان يتفوق على الرقم القياسي السابق الذي كان مشتركاً بين برشلونة وبايرن ميونخ، ويمكنه تعزيز هذا الرقم إذا سجل لاعبين آخرين مثل فيتينيا وماركينيوس أهدافاً إضافية.

دوّن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اسمه في سجلات كأس العالم لكرة القدم، بفضل هدف غونزالو راموس مع منتخب البرتغال في مرمى كرواتيا، الذي منح رفاق كريستيانو رونالدو التأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026. ويُواصل نجوم باريس سان جيرمان، الذين يشاركون مع منتخباتهم المختلفة في كأس العالم 2026، إعلاء راية المتوج بدوري أبطال أوروبا في آخر نسختين، بفضل أرقامهم وكذلك مستواهم المميز.

وأكد موقع أر.أم.سي الفرنسي، أمس الجمعة، أن نادي باريس سان جيرمان دخل سجلات كرة القدم، ليصبح النادي الذي يضم أكبر عدد من الهدافين المختلفين في بطولة كأس عالم واحدة. وبفضل هدف غونزالو راموس المتأخر ضد كرواتيا، والذي أهل البرتغال، أصبح لدى النادي الباريسي الآن ثمانية لاعبين سجلوا في كأس العالم. بالإضافة إلى اللاعبين الفرنسيين عثمان ديمبيلي (الذي لا يزال بإمكانه المنافسة على لقب هداف كأس العالم)، وبرادلي باركولا، وديزيريه دويه، يُعدّ كلٌّ من إبراهيم مباي (السنغال)، وأشرف حكيمي (المغرب)، وجواو نيفيس، ونونو مينديز، وغونزالو راموس (البرتغال) ثمانية لاعبين من باريس سان جيرمان سجّلوا هدفاً واحداً على الأقل في كأس العالم 2026. وتأخذ هذه الإحصائية، التي نشرتها أوبتا، في الاعتبار الأندية التي كان يلعب فيها اللاعبون قبل استدعائهم إلى كأس العالم، بما أن راموس انضم إلى ميلان.

ويشترك كلٌّ من نادي برشلونة الإسباني (2018) وبايرن ميونخ الألماني (2014) في الرقم القياسي السابق في عدد الأهداف المسجلة، بواقع سبعة أهداف لكلٍّ منهما. ويمكن لباريس سان جيرمان تعزيز هذا الرقم إذا سجّل كل من فيتينيا (البرتغال)، وماركينيوس (البرازيل)، ولوكاس هيرنانديز، ووارن زاير-إيمري (فرنسا)، وفابيان رويز (إسبانيا) هدفاً واحداً.