- حقق باريس سان جيرمان نجاحات مالية كبيرة من خلال بيع اللاعبين، مستفيداً من تغيير سياسته بالتعاقد مع المواهب بدلاً من النجوم الكبار، مما عزز مشروعه الرياضي. - يقترب برادلي باركولا من الرحيل إلى ليفربول، حيث يسعى باريس سان جيرمان للحصول على 150 مليون يورو، محققاً مكاسب مالية كبيرة بعد دفع 50 مليون يورو لضمه من ليون. - استفاد النادي من بيع لي كانغ إلى أتلتيكو مدريد مقابل 40 مليون يورو، وغونزالو راموس إلى ميلان مقابل 74 مليون يورو، مما يعكس نجاح استراتيجيته في التعاقدات.

يُحقق باريس سان جيرمان الفرنسي نجاحات كبيرة مالياً، بعدما استفاد من الصفقات التي قام بها في السنوات الماضية، ليُعيد بيع اللاعبين محققاً مكاسب مالية كبيرة أكدت قوة مشروعه الرياضي بعدما غيّر النادي سياسته، وبات يتعاقد مع المواهب بدل ضمّ كبار النجوم. وخلال الميركاتو الصيفي الحالي، حقق الفريق الفرنسي العديد من النجاحات.

وبات الفرنسي برادلي باركولا قريباً من الرحيل عن معقل بطل الدوري الفرنسي، حيث يتردد أن ليفربول الإنكليزي مهتم بالتعاقد معه. ويخطط باريس سان جيرمان للحصول على مبلغ يقارب 150 مليون يورو حتى يوافق على رحيل اللاعب، وقد يخفض النادي الفرنسي طلباته المالية، لكنه في كل الحالات سيحقق مكسباً مالياً مهماً بعدما دفع 50 مليون يورو عندما حصل على توقيع باركولا قادماً من ليون الفرنسي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المواهب التي يسعى باريس سان جيرمان لضمها في المستقبل بناءً على سياسته الجديدة؟ كيف أثر النجاح في دوري أبطال أوروبا على القيمة السوقية للاعبي باريس سان جيرمان؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ورحل لاعب وسط منتخب كوريا الجنوبية لي كانغ عن النادي الفرنسي لينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، وقد حصل الباريسي على 40 مليون يورو من هذه الصفقة بينما ضمّ اللاعب مقابل 22 مليون يورو، وبالتالي فقد حصد تقريباً ضعف المبلغ الذي دفعه قبل سنوات للتعاقد معه والاستفادة من قدراته الفنية.

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كما غادر البرتغالي غونزالو راموس الفريق في بداية الميركاتو الصيفي إلى ميلان الإيطالي مقابل 74 مليون يورو، ليعوض الفريق مبلغ 65 مليون يورو دفعه قبل مواسم إلى بنفيكا البرتغالي للتعاقد معه. وهؤلاء الثلاثة الذين رحلوا عن باريس سان جيرمان في الميركاتو الحالي لا يلعبون أساسيين بل جميعهم يعاني من قوة المنافسة، ولهذا فإن النادي الفرنسي استفاد مالياً من رحيل العناصر البدلاء وحافظ على الأسماء القوية في صفوفه، وبالتالي لم يتأثر رياضياً، وحقق مكاسب مالية مهمة تعكس أن استراتيجيته في التعاقدات كانت مميزة، ذلك أن النجاح الكبير الذي حققه الفريق في دوري أبطال أوروبا ساهم بشكل كبير في رفع أسهم اللاعبين وقيمتهم السوقية.