باريس سان جيرمان يحسم قراره في صفقة أدييمي

- حسم باريس سان جيرمان قراره بعدم التعاقد مع كريم أدييمي من بوروسيا دورتموند، رغم جاذبية اللاعب وسرعته وتعدد أدواره الهجومية، وذلك بسبب السعر المرتفع الذي حدده دورتموند والبالغ 75 مليون يورو. - يعكس هذا القرار تحولاً في سياسة النادي الباريسي، حيث لم يعد الميركاتو الشتوي مجرد استجابة للضغط الإعلامي، بل أداة مدروسة لبناء مشروع طويل المدى، مع التركيز على التوقيت والمعايير الصارمة للاستثمارات. - رغم التحديات التي يواجهها المدرب لويس إنريكي بسبب الإصابات، اختار النادي التريث وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، مع عودة الركائز تدريجياً واستعادة التوازن الهجومي.

حسم نادي باريس سان جيرمان قراره في صفقة موهبة نادي بوروسيا دورتموند، كريم أدييمي (23 عاماً)، وأنهى جدلاً استمرّ أسابيع في كواليس سوق الانتقالات الشتوية، بعدما ربطت تقارير متعدّدة اسم المهاجم الألماني بإمكانية الانتقال إلى حديقة الأمراء. وبينما انتظر الشارع الكروي خطوة جديدة بعد صفقة الجورجي كفاراتسخيليا، جاء موقف النادي الباريسي واضحاً، وهو أنه لن يعقد أي صفقة حالياً، ولن يندفع خلف الأسماء اللامعة.

ويعكس هذا القرار تحوّلاً عميقاً في سياسة باريس سان جيرمان خلال المواسم الأخيرة، إذ لم يعد الميركاتو الشتوي مجرّد مساحة لسدّ النقص أو الاستجابة للضغط الإعلامي، بل أداة مدروسة لبناء مشروع طويل المدى. وبعد الرهان الناجح على كفاراتسخيليا، بدا طبيعياً أن تتجه الأنظار نحو أسماء هجومية أخرى، غير أنّ الإدارة اختارت هذه المرة التريّث بدل التكرار، وفقاً لما نشره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الاثنين.

ويعاني الفريق الباريسي منذ بداية الموسم من كثرة الإصابات في خط الهجوم، وهو ما وضع المدرب لويس إنريكي أمام تحدّيات متواصلة. فقد غاب أكثر من عنصر مؤثّر في فترات متفرّقة، ما أجبر الجهاز الفني على تغييرات تكتيكية متكرّرة. ورغم ذلك، فضّل النادي عدم اتخاذ قرارات متسرّعة، خاصة مع عودة أغلب الركائز تدريجياً واستعادة التوازن الهجومي.

ويفرض اسم كريم أدييمي نفسه منطقياً في سوق الانتقالات، نظراً لما يملكه من سرعة وتعدّد في الأدوار وقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، غير أنّ جاذبية الملف على الورق لم تكن كافية لإقناع باريس سان جيرمان بجعله أولوية، فحسب مصادر قريبة من النادي، لم تُفتح أي مفاوضات رسمية مع اللاعب أو محيطه، ولم يصل الملف يوماً إلى مرحلة متقدّمة.

ويصطدم هذا المسار بعقبة مالية كبيرة، بعدما حدّد بوروسيا دورتموند سعراً مرتفعاً للتخلي عن لاعبه، قُدّر بنحو 75 مليون يورو. ويرى مجلس إدارة باريس أنّ هذا المبلغ لا يتماشى مع القيمة الاستراتيجية للصفقة، خاصة في ظل وجود بدائل داخل المجموعة وخيارات أخرى أكثر انسجاماً مع رؤية النادي الرياضية والاقتصادية.

ويؤكد هذا الحسم أنّ باريس سان جيرمان لم يعد يلهث خلف كل فرصة عابرة، بل يختار توقيت تدخّله بدقّة ويضع معايير صارمة قبل ضخّ استثمارات جديدة. ورغم أنّ الميركاتو الشتوي قد يحمل مفاجآت غير متوقّعة، إلا أنّ صفقة أدييمي خرجت رسمياً من الحسابات، في خطوة تعكس نضج القرار وتحوّل العقلية داخل أروقة النادي الباريسي.