- باريس سان جيرمان يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ليفربول ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-0، بفضل ثنائية عثمان ديمبيلي الذي أظهر تألقاً كبيراً في مركز قلب الهجوم. - أظهر الفريق الفرنسي إصراراً كبيراً وروحاً معنوية عالية، حيث تألق ماركينوس في الدفاع، مما ساهم في الحفاظ على شباكهم نظيفة أمام هجمات ليفربول الخطيرة. - مدرب ليفربول، آرني سلوت، اضطر لإشراك محمد صلاح بعد إصابة هوغو إيكيتكي، لكن الدفاع الفرنسي أحبط محاولات صلاح، الذي قد يكون هذا اللقاء الأخير له في دوري الأبطال قبل انتقاله المحتمل للدوري السعودي.

تابع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه الموسم الماضي، بتأهله إلى المربع الذهبي من المسابقة، بعدما جدّد نادي العاصمة الفرنسية انتصاره على ليفربول الإنكليزي، فبعد الفوز في باريس ذهاباً (2ـ0)، كرر فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي انتصاره إياباً (2ـ0)، بفضل ثنائية، صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، عثمان ديمبيلي.

وأظهر باريس سان جيرمان إصراراً كبيراً على تخطي عقبة النادي الإنكليزي، وخاض لاعبوه المباراة بروح معنوية عالية، واتضح ذلك في لقطة مُثيرة في شوط المباراة الأول بعد فرصة خطيرة لـ"الريدز"، وأبدع البرازيلي ماركينوس في إنقاذ مرمى فريقه، وحرم منافسهم من هدف بدا مُحققاً للوهلة الأولى. وقد كرر النادي الفرنسي، تميزه أمام الفرق الإنكليزية، بما أنه هزم في الدور السابق تشلسي ذهاباً وإياباً، وأعاد الأمر نفسه أمام ليفربول.

وبعد أن فشل في التهديف ذهاباً، ظهر النجم الفرنسي عثمان ديبميلي ليقود ثورة فريقه في الشوط الثاني، مسجلاً ثنائية كشفت عن انسجامه الكبير مع دور قلب الهجوم في الفريق. واقترب الفرنسي من التهديف في الشوط الأول في أكثر من مناسبة ولكنه افتقد التركيز، الذي كان حاضراً في الدقائق الحاسمة عندما ضغط ليفربول بقوة، ليؤكد ديمبيلي نجاح اختيارات مدربه الذي فضّل تغيير مركزه في بعض المباريات من الجناح إلى قلب الهجوم، وكسب التحدي لحد الان.

كما تابع مدرب ليفربول، الهولندي آرني سلوت، تجاهل المهاجم المصري، محمد صلاح، الذي كان بديلاً مع ضربة البداية رغم أنه سجل في لقاء الدوري منذ أيام قليلة، ولكن سلوت اضطرّ إلى الاعتماد على النجم المصري سريعاً، بعد إصابة تعرض لها الفرنسي هوغو إيكيتكي، وتمّ إخراجه على نقالة ما قد يهدد حضوره في كأس العالم، وحاول المصري مساعدة فريقة وقاد بعض المحاولات ولكن قوة الدفاع الفرنسي أحبطت كل الهجومات. وقد تلقى صلاح تحية من جماهير فريقه بنهاية اللقاء، الذي قد يكون الأخير له في دوري الأبطال في حال انتقل إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، وذلك بعد أن أعلن أنه سيرحل عن النادي الإنكليزي بنهاية الموسم الحالي.