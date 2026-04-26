باريس سان جيرمان يتلقى أخباراً سارة عنوانها حكيمي

26 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 27 أبريل 2026 - 08:21 (توقيت القدس)
حكيمي في ملعب حديقة الأمراء في 22 أبريل 2026 (كاثرين ستينكيست/Getty)
حكيمي في ملعب حديقة الأمراء، 22 إبريل 2026 (كاثرين ستينكيست/Getty)
- أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، سيشارك في مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تأكيد عدم خطورة إصابته الأخيرة.
- باريس سان جيرمان يسعى للدفاع عن لقبه الأوروبي، ويستعيد معظم لاعبيه المصابين، بما في ذلك فيتينيا، لتعزيز فرصه في مواجهة بايرن ميونخ القوي.
- المدرب لويس إنريكي يعتمد على حكيمي بشكل كبير، حيث يُعتبر من أكثر اللاعبين مشاركة وتأثيراً في انتصارات الفريق.

سيكون مدافع منتخب المغرب لكرة القدم، أشرف حكيمي (27 عاما)، حاضراً في لقاء فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سيواجه بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية. ويطمح الباريسي إلى الدفاع عن اللقب الذي توج به في الموسم الماضي.

وكان حكيمي قد غادر مباراة فريقه في الدوري الفرنسي أمام أنجيه، يوم السبت، مصاباً، ما جعل المخاوف تُسيطر على جماهير متصدر "الليغ 1" بما أن مواجهة العملاق الألماني تحتاج مشاركة كل نجوم الفريق، من أجل تخطيه في هذه المباراة الصعبة، ذلك أن "البافاري" حقق التأهل على حساب ريال مدريد الإسباني في الدور السابق، ويبدو مصراً على كسب هذه النسخة من المسابقة، ويمرّ بفترة مميزة على جميع المستويات.

وأكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، الأحد، أن إصابة حكيمي ليست خطيرة، واستبداله كان بهدف حمايته. كما أكدت أنه سيشارك في التدريب الجماعي الأخير قبل المباراة القوية، والمبرمج يوم الاثنين، وبالتالي فإنه سيكون حاضراً في لقاء أبطال أوروبا، ويُعتبر النجم المغربي، من بين أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق، ويُساهم في الانتصارات بشكل مستمرّ، كما أن المدرب لويس إنريكي يعتمد عليه باستمرار.

كما أكدت الصحيفة، أن نادي العاصمة الفرنسية، سيستعيد معظم اللاعبين المصابين في هذه المباراة، وخاصة لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا الذي ستُحسم مشاركته خلال تدريبات يوم الاثنين، والتي ستحدد فرصه في المشاركة أساسياً أو أنه سيكون بديلا بعد أن غاب عن آخر مباراة بداعي الإصابة التي تعرض لها.

