- أصدرت المحاكم البرازيلية قرارًا بتغريم نادي ساو باولو 800 ألف يورو لوكيل أعمال اللاعب لوكاس بيرالدو، بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان في 2023، رغم اعتراض النادي البرازيلي واستعداده للاستئناف. - بيرالدو، الذي لم يثبت نفسه بعد في باريس سان جيرمان، شارك في 25 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين، بينما لعب 88 مباراة مع النادي الفرنسي بين 2023 و2026. - لا يتوجب على باريس سان جيرمان دفع أي تعويض لوكيل بيرالدو، رغم أن اللاعب لم يبرز في تشكيلة الفريق حتى الآن.

تسبّب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتغريم نادي ساو باولو البرازيلي بقرار من المحاكم البرازيلية، بسبب صفقة انتقال لاعب في عام 2023، وذلك بعد أن طلبت إدارة النادي الباريسي التعاقد مع اللاعب البرازيلي آنذاك رغم أنه لم يظهر كثيراً في تشكيلة بطل أوروبا في عام 2026. وكشفت صحيفة غلوبو البرازيلية، أمس السبت، أن نادي ساو باولو البرازيلي مُطالب بدفع غرامة مالية قدرها 800 ألف يورو لوكيل أعمال اللاعب البرازيلي، لوكاس بيرالدو، الذي انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية عام 2023، بقرار رسمي من المحاكم البرازيلية، التي أرسلت دعوة رسمية إلى النادي البرازيلي والتي بموجبها يجب أن يدفع الغرامة المالية كاملة والتي هي عمولة خاصة لوكيل أعمال اللاعب.

ورغم أن نادي ساو باولو البرازيلي طعن في صحة الاتفاقية وسيطعن بقرار المحاكم البرازيلية مُعلناً استئناف القرار في وقت لاحق، فإنه من المستبعد أن يُلغى القرار وسيكون النادي البرازيلي مُجبراً على دفع مبلغ الـ800 ألف يورو، في وقت لا يتوجب على النادي الباريسي دفع أي مبلغ لتعويض وكيل أعمال بيرالدو، الذي ما زال لم يفرض حضوره بقوة في تشكيلة النادي الباريسي حتى الآن.

يُذكر أن بيرالدو، الذي يلعب بديلاً منذ انضمامه إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شارك في 25 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل هدفين وصنع تمريرة واحدة حاسمة، وسبق لبيرالدو أن خاض 52 مباراة مع نادي ساو باولو البرازيلي وسجل هدفاً وحيداً، بينما بلغ عدد مبارياته مع النادي الباريسي بين سنوات 2023 و2026، 88 مباراة التي سجل فيها خمسة أهداف.