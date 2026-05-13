باريس سان جيرمان يتحدى برشلونة في صفقة نجم الأرجنتين

- دخل باريس سان جيرمان في منافسة قوية مع برشلونة للتعاقد مع النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد، حيث يسعى المدرب لويس إنريكي لتعزيز الفريق للموسم المقبل. - يتمتع باريس سان جيرمان بقدرة مالية قوية للتفاوض مع أتلتيكو مدريد، بينما يواجه برشلونة صعوبة في تلبية المطالب المالية، مما يجعل ألفاريز أقرب للانضمام إلى الفريق الفرنسي. - رغم تمديد عقد ألفاريز حتى 2030، إلا أن أتلتيكو مدريد لن يفرط فيه إلا بمقابل مالي قدره 180 مليون يورو.

دخلت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تحدٍّ مباشر مع فريق برشلونة الإسباني، من أجل العمل على حسم صفقة النجم الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، الذي يريد الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، رغم أنه يمتلك عقداً حتى عام 2030.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الثلاثاء، أن باريس سان جيرمان دخل بشكل جدي في تحدّ مباشر مع برشلونة، حتى يحسم صفقة جوليان ألفاريز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لأن المدرب لويس إنريكي يُطالب بضرورة تعزيز صفوف كتيبته، كي يتم الاستعداد بشكل جيد للموسم المقبل، الذي يُريد فيه المنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية.

وأوضحت أن باريس سان جيرمان لا يواجه أي مشاكل مادية، بل على العكس تماماً، لأن الفريق الفرنسي يريد الجلوس على طاولة المفاوضات بشكل مباشر مع إدارة أتلتيكو مدريد، حتى يتم التوصل إلى اتفاق مالي يرضي جميع الأطراف، أبرزهم النجم الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، الذي عبّر عن رغبته في الدخول بتجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يتقدم سباق التعاقد مع جوليان ألفاريز، لأن برشلونة لا تمكنه تلبية المطالب المالية لأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى أن مانشستر سيتي صرف النظر عن الصفقة، بعدما قام بتعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، الأمر الذي يجعل الأرجنتيني قريباً من اللعب في كتيبة المدرب لويس إنريكي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الكلمة الأخيرة تبقى بيد إدارة نادي أتلتيكو مدريد، التي نجحت في تمديد عقد الأرجنتيني حتى عام 2030، بالإضافة إلى أنها لن تسمح للأرجنتيني بالرحيل إلى صفوف باريس سان جيرمان، دون الحصول على المبلغ المالي الذي تريده، حيث يقدر بنحو 180 مليون يورو.