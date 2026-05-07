باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ

- تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد تعادله مع بايرن ميونخ 1-1، مستفيدًا من فوزه ذهابًا 5-4، ليواجه أرسنال في النهائي ببودابست في 30 مايو. - سجل عثمان ديمبيلي هدفًا مبكرًا لباريس في الدقيقة الثالثة، بينما سجل هاري كين هدف التعادل لبايرن في الدقيقة 94، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتأهل الفريق البافاري. - يسعى باريس سان جيرمان للدفاع عن لقبه بعد فوزه العام الماضي على إنتر ميلان، بينما فشل بايرن في الوصول للنهائي للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي، بعد تعادله 1-1 مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء، في موقعة إياب الدور نصف النهائي من المسابقة الأوروبية، ومستفيداً من انتصاره ذهاباً في باريس 5-4، ليضرب حامل اللقب الموسم الماضي موعداً مع نظيره أرسنال الإنكليزي، في المشهد الختامي المقرر في الـ30 من الشهر الحالي في ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست.

وسيدافع الفريق الباريسي عن لقبه في مواجهة منتظرة أمام أرسنال في نهائي المسابقة، وذلك بعدما تمكن من مجاراة بايرن ميونخ، الأربعاء، في إليانز أرينا، معقل الفريق البافاري، إذ سجل الباريسي هدف السبق مبكراً في الدقيقة الثالثة من المباراة، عبر لاعبه عثمان ديمبيلي، ليصعب المهمة على البافاريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أي هدف سوى في وقت متأخر عند الدقيقة 94، وقد حمل الهدف إمضاء نجم الفريق هاري كين، لكنه لم يسعف الفريق في النهاية، ليتأهل الباريسي بجدارة للمباراة النهائية.

وتأهل الفريق الباريسي متفوقًا بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين بعد الفوز 5-4 ذهابًا على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية. ويستعد باريس سان جيرمان لظهوره الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه باللقب العام الماضي بفوز كاسح على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 على ملعب أليانز أرينا، والخسارة بهدف أمام بايرن في نهائي عام 2020 الذي أقيم في البرتغال.

في المقابل، عجز بايرن ميونخ عن التأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية عشرة في تاريخه، منذ تتويجه السادس والأخير باللقب في عام 2020. ومن المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان المباراة النهائية يوم 30 مايو/أيار بالعاصمة المجرية بودابست ضد أرسنال الإنكليزي الذي أطاح بأتلتيكو مدريد الإسباني ليلة الثلاثاء في نصف نهائي المسابقة.