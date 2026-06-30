باريس سان جيرمان يبيع راموس لميلان.. ويبدأ صفقاته الممولة ذاتياً

- بدأت إدارة باريس سان جيرمان في تفعيل آلياتها المالية ببيع غونزالو راموس لميلان واستغلال أموال انتقال كانغ إن لي وبيع راندال كولو مواني لتمويل الصفقات القادمة. - تتبنى الإدارة فلسفة جديدة تركز على دراسة الصفقات بعناية، مع التركيز على بيع النجوم لشراء مواهب شابة، مثل يان ديوماندي المتوقع أن يكون بديلاً لبرادلي باركولا. - أنهى النادي التعاقد مع ماغني أكليوش لتعويض رحيل كانغ إن لي، ويخطط لصفقة مفاجئة مع يلي جونيور كروبي بناءً على طلب المدرب لويس إنريكي.

بدأت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تفعيل آلياتها المالية، بعد إتمام صفقة بيع المهاجم البرتغالي غونزالو راموس لميلان مقابل أكثر من 75 مليون يورو، فيما ستستغل الأموال من انتقال الكوري الجنوبي كانغ إن لي إلى أتلتيكو مدريد وبيع عقد راندال كولو مواني نهائياً ليوفنتوس، من أجل التمويل الذاتي للصفقات القادمة في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، الثلاثاء، أن فلسفة التعاقدات اختلفت كثيراً في نادي باريس سان جيرمان، الذي بات يبتعد عن صرف الأموال من أجل حسم صفقات قياسية، بل يُعمَل على دراسة كل شيء بطريقة مثالية، حيث من المتوقع جني الأموال من عمليات بيع النجوم، لشراء عقود بعض المواهب الشابة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وتهدف أولى الخطوات التجارية الكبرى التي اتخذها باريس سان جيرمان في ضم الموهبة العاجية يان ديوماندي في سوق الانتقالات الصيفية، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة صفقة صاحب الـ19 عاماً ما مجموعه 120 مليون يورو، حيث من المتوقع أن يكون البديل المباشر لبرادلي باركولا، الذي يبدو قريباً من الرحيل أيضاً إلى أندية مهتمة بخدماته مثل برشلونة وليفربول.

كذلك أنهت إدارة نادي باريس سان جيرمان عملياً التعاقد مع ماغني أكليوش، الجناح متعدد المراكز البالغ من العمر 24 عاماً والقادم من فريق موناكو، حتى يعوّض رحيل كانغ إن لي، فيما ستكون الصفقة الثالثة، هي المفاجأة الكبرى، بعدما طلب المدرب الإسباني لويس إنريكي من الإدارة حسم صفقة الموهبة يلي جونيور كروبي، الذي خطف الأنظار إليه بقوة مع بورنموث في الموسم الماضي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن باريس سان جيرمان يعتمد سياسة إعادة التدوير، من خلال بيع عقود نجومه، وبعدها استغلال الموارد المالية من أجل التمويل الذاتي للصفقات الثلاث، التي من المتوقع أن تكون حديث وسائل الإعلام العالمية، لأنها تخص أبرز ثلاث مواهب خطفت الأنظار إليها خلال موسم 2025-2026 مع أنديتها، وبعضها قدم أفضل الأداء في مونديال 2026.