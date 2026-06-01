باريس سان جيرمان يبدأ الميركاتو سريعاً بعد التتويج بلقب الأبطال

01 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 10:45 (توقيت القدس)
فرحة لويس إنريكي مع باريس سان جيرمان بلقب الأبطال في ملعب بوشكاش أرينا (Getty)
- بعد تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، بدأ النادي التحضير لميركاتو صيف 2026 لتعزيز صفوفه تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، بهدف الحفاظ على زعامته الأوروبية.

- يركز إنريكي على التعاقد مع لاعبين بدلاء مميزين لضمان استمرارية الأداء القوي، مع التركيز على تعزيز الدفاع والهجوم، بما في ذلك جناح أيمن سريع وهداف ولاعب رأس حربة.

- من بين الأسماء المطروحة للتعاقد، الجناح الإيفواري يان ديوماندي، الأرجنتيني جوليان ألفاريز، ولاعب الوسط الفرنسي ماغنس أكليوش، بالإضافة إلى حارس المرمى البرتغالي ديوغو كوستا.

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التحضير سريعاً لميركاتو الصيف بعد ساعات من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وذلك من أجل تحضير الأسماء التي يريدها المدرب الإسباني لويس إنريكي لتدعيم صفوف النادي الباريسي في الموسم الجديد 2026-2027.

وتُوج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، إثر فوزه على أرسنال بركلات الترجيح (4-3)، ليُحقق اللقب الأوروبي الثاني مع المدرب لويس إنريكي ويؤكد أنه أفضل نادٍ في القارة الأوروبية حالياً، وهو ما يريد المدرب الإسباني المحافظة عليه في الموسم المقبل وتأكيد زعامة الباريسي للقارة، وذلك عبر صفقات قوية تضمن استمرارية مستوى الفريق القوي في جميع البطولات المحلية والأوروبية.

ورفض إنريكي بعد التتويج بلقب دوري الأبطال في الموسم الماضي إجراء الكثير من التعاقدات وخصوصاً الكبيرة منها، أولاً للحفاظ على استمرارية الفريق كما هو، وثانياً لتوفير الأموال للتعاقد مع لاعبين مُميزين في ميركاتو صيف 2026، وتحديداً التعاقد مع لاعبين بدلاء قادرين على أن يكونوا سنداً للاعبين الأساسيين في التشكيلة، وتأمين مداورة جيدة وصحية خلال الموسم الكروي الطويل.

سان جيرمان يحمل كأس أبطال أوروبا، 30 مايو 2026 (فرانس برس)
باريس سان جيرمان يهدد عرش ريال مدريد في دوري الأبطال

ونشر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الأحد، تفاصيل عن صفقات قوية يُحضر لها النادي الباريسي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، والخيار الأول هو قلب دفاع يُمكنه اللعب أيضاً في مركز الظهير لمساعدة حكيمي في حالة المداورة أو الغياب، وكذلك ظهير أيسر مُميز قادر على إراحة النجم نونو مينديز في مركزه، في حين يريد إنريكي جناحاً أيمن مهارياً وسريعاً وهدافاً، وأيضاً لاعب رأس حربة في البوكس لتقوية خط الهجوم أكثر.

ومن بين الأسماء المطروحة حالياً على طاولة باريس، الجناح الإيفواري يان ديوماندي لاعب نادي لايبزيغ الألماني، والأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب نادي أتلتيكو مدريد، ولاعب خط الوسط المهاجم الفرنسي الذي يلعب مع نادي موناكو الفرنسي ماغنس أكليوش، كما يريد المدرب الإسباني التعاقد مع حارس مرمى من الصف الأول وعينه على الحارس البرتغالي ديوغو كوستا.

