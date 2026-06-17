باريس سان جيرمان ومارسيليا بين أمير قطر وماكرون وترامب

- خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان، ناقش أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي دونالد ترامب مواضيع رياضية وسياسية، بما في ذلك تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. - ماكرون، رغم دعمه لنادي مارسيليا، أكد سعادته بفوز فريق فرنسي، بينما مازح الأمير القطري ماكرون حول مشاعره الحقيقية تجاه الفوز. - تحول النقاش إلى بطولة الفنون القتالية المختلطة "يو أف سي"، التي تحظى باهتمام ترامب، حيث نظم أمسية خاصة في البيت الأبيض بمناسبة عيد ميلاده.

تحدث كل من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، عن كرة القدم والرياضة إلى جانب الملفات السياسية.

وقبل انطلاق الاجتماع، أثار الرئيس الفرنسي موضوع تتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في لحظة جمعته بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ما فتح باباً لمزاح خفيف بين الطرفين. وبحسب تقرير صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الأربعاء، علق أمير دولة قطر مازحاً على ردة فعل ماكرون، قائلاً إنه "ليس سعيداً رغم أنه يظهر عكس ذلك"، في إشارة إلى دعم الرئيس الفرنسي نادي مارسيليا، الغريم التقليدي لنادي العاصمة الفرنسية.

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لكن ماكرون أكد سعادته الكبيرة، كون التتويج كان من نصيب فريق فرنسي، مؤكداً ذلك أمام الحضور، قبل أن يشرح لترامب طبيعة ملكية النادي من قبل قطر. ثم تحول النقاش إلى بطولة الفنون القتالية المختلطة "يو أف سي"، وهو موضوع يحظى باهتمام كبير من رئيس الولايات المتحدة، كونه قام بتأجيل قمة مجموعة السبع لتنظيم أمسية فنون القتال المختلطة في البيت الأبيض بمناسبة عيد ميلاده، قبل أيام قليلة.