باريس سان جيرمان مصرّ على صفقة ألفاريز رغم تصريحات وكيله 

- يخطط باريس سان جيرمان للتعاقد مع جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد، رغم تصريحات وكيل اللاعب التي نفت رغبته في الرحيل، مشيرة إلى سعادته الحالية مع فريقه. - يعتزم باريس سان جيرمان تقديم عرض مالي كبير لإقناع أتلتيكو بالتخلي عن ألفاريز، لكن النادي الإسباني يطالب بمبلغ 200 مليون يورو، وهو شرط تعجيزي بالنظر إلى إمكانات اللاعب. - يسعى باريس سان جيرمان لتعزيز خط هجومه بسبب إصابات لاعبيه، مثل غونزالو راموس وعثمان ديمبيلي، مما دفعه للبحث عن مهاجم هدّاف.

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، رغم الصعوبات التي ترافق الصفقة، خاصة بعد تصريحات وكيل اللاعب، الذي أكد أن كل الأخبار التي تحدثت في الأيام الماضية عن رغبة موكله في الرحيل، وخوض تجربة مختلفة، بسبب الفشل الذي يعيشه "الروخيبلانكوس" رياضياً في مختلف المسابقات، وتحديداً دوري أبطال أوروبا، ليس صحيحاً، وهي مجرد شائعات وأخبار غير دقيقة، وأن النجم الأرجنتيني سعيد مع فريقه حالياً.

وأكد موقع سبورت الفرنسي، أمس الأحد، أن باريس سان جيرمان يعتزم تقديم عرض مالي كبير إلى النادي الإسباني، من أجله إقناعه بقبول فكرة التخلي عن نجمه الأول، ولكن الأمر لن يكون سهلاً، ذلك أن مصادر إسبانية تحدثت عن وضع أتلتيكو شرطاً مالياً لقبول أي عرض، إذ لن يوافق على رحيل ألفاريز إلا بمقابل 200 مليون يورو، وهو مبلغ يبدو تعجيزياً، قياساً بإمكانات اللاعب الأرجنتيني، الذي خسر المنافسة مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، في فريقه السابق مانشستر سيتي الإنكليزي، وأصرّ على الرحيل عن "البريمييرليغ"، كما أن باريس سان جيرمان ابتعد في المواسم الأخيرة عن الصفقات المكلفة، وغيّر سياسته في مجال التعاقدات من خلال التركيز على المواهب القادرة على نحت مسيرة بطولية.

ويبحث باريس سان جيرمان عن مهاجم هدّاف، نظراً لأن البرتغالي غونزالو راموس يُعاني كثرة الإصابات، التي غيّبته عن الكثير من المباريات، رغم أنه يقدم الإضافة عندما يستعيد جهوزيته البدنية، إضافة إلى أن الفريق وجد نفسه في مواقف صعبة، خلال مناسبات عديدة، بسبب الإصابات التي طاولت لاعبين آخرين في الهجوم، مثل المُتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، الفرنسي عثمان ديمبيلي.