باريس سان جيرمان في موسمه الذهبي: ألقاب تاريخية وإيرادات قياسية

- حقق باريس سان جيرمان موسمًا ذهبيًا 2024-2025 بفوزه بجميع الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا لأول مرة، وارتفعت إيراداته بنسبة 4% لتصل إلى 837 مليون يورو رغم التحديات الاقتصادية. - شهد النادي نموًا في الإيرادات التجارية ويوم المباراة، مع نفاد التذاكر في 170 مباراة متتالية وارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني بنسبة 210%، مما يعزز مكانته كرمز للأناقة الرياضية. - توسع النادي رقميًا بوجود 235 مليون متابع، واستقطبت جولة الكأس الأوروبية 110 آلاف زائر، مع تعزيز العلاقات التجارية بانضمام ستة رعاة جدد.

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحقيق أعلى إيرادات في تاريخه خلال موسم وُصف بأنه الأكثر ثراءً بالإنجازات، بعدما عاشت كتيبة المدرب الإسباني لويس إنريكي عاماً استثنائياً جمع بين المجد الرياضي والنجاح الاقتصادي، فقد تُوّج العملاق الباريسي بجميع الألقاب الممكنة تقريباً، وفي مقدمتها الظفر لأول مرة بلقب دوري أبطال أوروبا، ليخلد موسم 2024-2025 بوصفه علامة فارقة وموسماً ذهبياً سيبقى خالداً في ذاكرة النادي وجماهيره.

وكشف باريس سان جيرمان، في بيان رسمي نُشر عبر موقعه الإلكتروني أمس الثلاثاء، عن ارتفاع إيراداته بنسبة 4% مقارنة بالموسم الماضي، الذي سجل فيه 806 ملايين يورو، لتصل حالياً إلى 837 مليون يورو، وهو رقم قياسي في مسيرته. وجاء هذا النمو بعد موسم استثنائي على المستويين الرياضي والاقتصادي، إذ تُوج النادي بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، إضافة إلى فوزه بالدوري الفرنسي للمرة الـ13 في تاريخه، وكأس فرنسا الـ16، وكأس الأبطال الـ13، كما بلغ نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، قبل أن يخسره أمام تشلسي الإنكليزي.

ورغم الأزمة، التي تعيشها الكرة الفرنسية نتيجة تراجع عائدات حقوق البث التلفزيوني بنسبة تقارب 30% هذا الموسم، وغياب الجولة الصيفية التي اعتادها الفريق، فقد سجل باريس سان جيرمان إيرادات تجارية بلغت 367 مليون يورو، وإيرادات يوم المباراة بقيمة 175 مليون يورو. ومنذ استحواذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية على النادي عام 2011، تضاعفت المداخيل تسع مرات، لتقفز من 99 مليون يورو إلى 837 مليون يورو، في مسار نمو استثنائي على مستوى كرة القدم العالمية.

وكان ملعب حديقة الأمراء مصدراً رئيساً للإيرادات، على الرغم من سعته المحدودة مقارنة بملاعب الأندية الكبرى، إذ نفدت التذاكر في 170 مباراة متتالية، آخرها أمام ستراسبورغ، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كما بلغت نسبة تجديد الاشتراكات 98% للموسم الكروي الحالي، في حين تضاعفت إيرادات يوم المباراة سبع مرات منذ 2011، لتصل إلى 175 مليون يورو هذا الموسم، وهو رقم قياسي رابع على التوالي يعكس قوة الطلب الجماهيري وولاء المشجعين.

وأما على الصعيد التجاري، فقد شهدت مبيعات المتجر الإلكتروني للنادي ارتفاعاً بنسبة 210%، منذ بداية الموسم، فيما ارتفعت مبيعات المتاجر الفعلية بنسبة 90%، وسجل إطلاق القميص الأساسي لهذا الموسم زيادة بنسبة 40%، مقارنة بالرقم القياسي السابق، ما يعزز مكانة باريس سان جيرمان رمزاً للأناقة الرياضية العالمية، إذ أصبح كل قميص قطعة موضة تعبّر عن أسلوب الحياة الباريسي، الذي ينتشر في مختلف أنحاء العالم.

وكان للفوز بدوري الأبطال دوراً بارزاً في تعزيز مكانة "بي إس جي"، إذ استقطبت جولة عرض الكأس الأوروبية أكثر من 110 آلاف زائر خلال ستة أسابيع، نصفهم من خارج فرنسا، ويمتلك النادي حالياً 14 متجراً رسمياً حول العالم، و180 رابطة مشجعين في 92 دولة، إضافة إلى 177 أكاديمية تدريب في 21 بلداً تضم أكثر من 50 ألف لاعب شاب. كما عزز النادي ثقته مع شركائه التجاريين، إذ انضم ستة رعاة جدد منذ بداية الموسم، ليصل العدد إلى 31 شريكاً، أكثر من ثلثهم يرتبط بالنادي منذ أكثر من خمس سنوات، مع تجديد عقد الخطوط الجوية القطرية.

ويواصل باريس سان جيرمان توسّعه الرقمي اللافت، إذ أصبح يضم مجتمعاً رقمياً يفوق 235 مليون متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 40% منهم دون سن الـ24 عاماً، ما يعكس ارتباطه الوثيق بالجيل الجديد، ويحتل النادي المرتبة الأولى على منصة تويتش، والثانية على "تيك توك" هذا الموسم، مع أكثر من مليار مشاهدة منذ يوليو/ تموز الماضي، كما يُصنف ضمن أكثر ثلاثة أندية تفاعلاً على مستوى العالم.