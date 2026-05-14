باريس سان جيرمان.. صائد الألقاب والكرات الذهبية

- توج باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي للمرة الـ14 في تاريخه، مؤكداً هيمنته المحلية، ويستعد الآن لمواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا. - يضم الفريق نخبة من النجوم العالميين، مثل عثمان ديمبيلي الذي حصد جائزة أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي، وأشرف حكيمي الذي نال الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي. - بفضل مواهبه الشابة مثل ديزيريه دوييه، يواصل باريس سان جيرمان تعزيز قوته محلياً وعالمياً، مستفيداً من مشروعه الرياضي القوي.

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التوقعات بتتويجه بطلاً للدوري الفرنسي للمرة الـ14 في تاريخه والخامسة توالياً، وذلك قبل أسبوع من نهاية السباق، بانتصاره على وصيفه نادي لانس، ليشرع في التركيز على دوري أبطال أوروبا والنهائي المرتقب أمام أرسنال الإنكليزي في رحلة الدفاع عن اللقب.

وأمسى نادي باريس سان جيرمان في نسخته الحالية، يجمع الألقاب والكرات الذهبية، فهو الفريق الذي يضمّ في صفوفه حالياً أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب أفريقي، ما يُثبت إشعاع الفريق على الصعيد العالمي، بما أنه يجمع نخبة النجوم، ويستقطب أفضل اللاعبين بفضل قوة المشروع الرياضي للنادي.

وسيطر عثمان ديمبيلي على أهم التتويجات في العالم خلال العام الأخير، فقد حصد في نهاية 2025 جائزة أفضل لاعب في العالم التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، وحصد منذ أيام قليلة جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي تتويجاً لتألقه طوال الموسم، رغم أنه تعرض بكثرة إلى الإصابات التي حرمته من تحسين أرقامه، كما فاز بجائزة أفضل هدف في الموسم.

وحصد المغربي أشرف حكيمي الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي، ورغم أنه تعرض إلى إصابة في نهاية العالم الماضي، فإنه كان حاضراً خلال الأوقات الحاسمة من الموسم، مؤكداً أنه الأفضل في مركزه متحدياً الإصابات التي حدت من طموحاته، وهو من بين نقاط قوة باريس سان جيرمان، بفضل قدرته على صنع الفارق دفاعاً وهجوماً لقوته البدنية وسرعته الفائقة التي توفر الحلول. وبفضل نجومه أصحاب الكرات الذهبية، فإن باريس سان جيرمان قادر على تمديد سيطرته محلياً لمواسم إضافية، خاصة أنه يملك في صفوفه الكثير من المواهب الشابة، مثل الموهبة ديزيريه دوييه الذي فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي.